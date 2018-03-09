«البيان» تحتفي بجديدها في الإعلام الرقمي

استمراراً في نهجها الذي يحتفي بالإنجاز والطموح، وبلوغ المراتب الأولى، إلى جانب الإعلاء من قيمة الإنسان أولاً، بما هو مستمد من رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة، احتفت «البيان»، بمناسبتين مؤثرتين، هما إطلاقها منصة الفيديوهات الخاصة بها «شوف البيان»، تزامناً مع تكريم عدد من الزميلات العاملات في الصحيفة لمناسبة «يوم المرأة العالمي».

وقالت منى بوسمرة، رئيس التحرير المسؤول: «يحمل تزامن الاحتفال بالمناسبتين بالنسبة لنا، معنى بليغاً ومباشراً. إذ الاحتفاء بالمرأة، هو احتفاء بقيم نبيلة، وعلى أعلى درجة من رقي الإنسان وتحضره، من كونها تجسد العطاء والتحمل والعمل الشاق على أكثر من مستوى، وتجسد المعاني الإيجابية في الحياة.

هذه السمات، هي ذاتها التي نريد أن تشكل عمق أي محتوى ننتجه، سواء في الصحيفة المكتوبة يومياً، أو عبر منصاتنا الرقمية كل لحظة».

وأضافت: نحتفي بـ «شوف البيان»، أضخم منصة فيديوهات محترفة في المنطقة العربية، كثمرة خطط ومجهود استمر سنتين، تجسدت خلالها أسمى معاني روح الفريق والتحدي.

وصولاً للرقم واحد، الذي نعتبره نمط حياة في دولة الإمارات، لا طموحاً أو هدفاً فحسب، مروراً بالاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال المحتوى التفاعلي، وتحديداً الفيديو، آخذين بعين الاعتبار، متطلبات بيئتنا وثقافتنا ورغبات جمهورنا، فكان شعارنا «المشاهد أولاً».

وقالت بوسمرة: أما تكريم الزميلات، فهو جزء من مسيرة تكريم وتحفيز لم تنقطع طوال السنتين الماضيتين. إذ إن مبادرة «بهجة»، التي انطلقت قبل أكثر من 6 أشهر ماضية، بتكريم المنجزين من موظفي الصحيفة، من مختلف مراكزها في الدولة، إضافة إلى أشكال مختلفة من التحفيز غير المنقطع.

هوية بصرية

واحتفت «البيان» على طريقتها بيوم المرأة العالمي لهذه السنة، مانحة قراءها أمس، عدداً متميزاً، شكلاً ومضموناً، يحمل هوية بصرية مبتكرة، جسدها اللون البنفسجي المنسجم مع اللون الزهري وألوان الصحيفة، إضافة إلى عشرات التقارير التي ركزت على المرأة الإماراتية، مربية الأجيال، والشريكة في التضحيات، ومانحة الوطن قادته ومبتكريه وشهداءه.

كذلك اهتمت المنصات الرقمية، بنشر المحتوى الخاص من فيديوهات وتغطيات «لايف»، حول هذه المناسبة، التي تكتسب هذا العام نكهة جديدة، مع تزامنها بالاحتفال بقيم القائد المؤسس، زايد في «عام زايد»، وهو من أكبر الداعمين والمؤسسين مسيرة المرأة الإماراتية ونجاحاتها.

وقد أعلنت صحيفة «البيان» في وقت سابق، عن أن العديد من الإنجازات على مستوى الإعلام المكتوب والذكي، سوف تعلن عنها خلال الفترة المقبلة، بعد إطلاقها أمس الأول رسمياً، منصتها الجديدة «شوف البيان»، تحت عنوان: «البيان تقود الصحافة الذكية».