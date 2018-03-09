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حمدان بن زايد يزور عدداً من المواطنين في مدينة زايد

المصدر:
  • الظفرة - وام
التاريخ:

حمدان بن زايد لدى زيارته عبيد العامري

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زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة عدداً من المواطنين في منطقة الظفرة في إطار حرص سموه على التواصل معهم والاطلاع على أحوالهم عن قرب، حيث زار سموه كلاً من أسود عمبر بالروس العامري وعبيد محمد مريمان العامري ومكتوم الفندي المزروعي وذلك في منازلهم بمدينة زايد.

ورحب المواطنون بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وأعربوا عن سعادتهم وأفراد أسرهم وأبناء المنطقة بزيارة سموه الكريمة وتشريفه لهم.

وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الحميمة التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتعزيز ما يقدم لهم من خدمات تنموية في المشروعات التي تخدم المواطنين.

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