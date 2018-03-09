مجلس «الجوهرة» في محاكم دبي يحتفي بالمناسبة

بحضور طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، احتفل مجلس «الجوهرة» النسائي في محاكم دبي بـ«اليوم العالمي للمرأة»، بمشاركة موظفات الدائرة.

وذلك احتفاء بدورهن في العمل وتقديراً لجهودهن المبذولة، وبهذه المناسبة استقبل طارش المنصوري المهندسة عزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي، إيماناً من قيادة الدولة الرشيدة بأهمية مساهمات بنات الوطن ودورهن في جهود التنمية ونهضة البلاد وتقديراً وتكريماً لما قدمنه لدعم مسيرة الدولة داخل الوطن وخارجه.

كما ألقت المهندسة عزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي كلمة عن «تمكين المرأة والابتكار»، إضافة إلى مفاتيح السعادة والطاقة الإيجابية .

وقالت القاضي ابتسام البدواوي الرئيس الفخري للمجلس النسائي في محاكم دبي، إن هذا التقدير الذي حظيت به المرأة في الإمارات واهتمام قيادتنا الحكيمة بتقدير ورفع مكانة المرأة إنما هو تطبيق عملي لتوجيهات ديننا الإسلامي الحنيف الذي أعلى من شأن المرأة.