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هزاع بن زايد: بقيادة أم الإمارات حققت الإماراتية التألق

المصدر:
  • دبي-البيان
التاريخ:
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بارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي في أبوظبي للمرأة الاماراتية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام.

وقال سموه: بقيادة أم الإمارات حققتِ وستحققين المزيد من التألق والتميز. جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه في «تويتر» وقال سموه: في يوم المرأة العالمي نبارك لكل النساء هذه المناسبة المميزة وللمرأة الإماراتية نقول بك نفخر ونعتز دوماً، وأنت مصدر الأمل والقوة والنجاح وبقيادة أم الإمارات حققتِ وستحققين المزيد من التألق والتميز في جميع الميادين والمجالات كل عام وأمنا أم الإمارات بألف خير.

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