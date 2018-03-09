علي النعيمي: حكمة زايد جعلت جامعة الإمارات منارة المعرفة

أكد الدكتور علي راشد النعيمي، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، أهمية استلهام حكمة القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تعزيز الدور الوطني الذي تقوم به جامعة الإمارات منذ تأسيسها لتكون منارة للعلم والمعرفة، وإعداد الكوادر الوطنية للمساهمة في مسيرة الاتحاد، ودور الجامعة المحوري في المشاركة الفاعلة في رسم خريطة التعليم العالي ومشاركتها في تقديم العديد من المبادرات التي تبنتها حكومتنا الرشيدة في العديد من القطاعات الاستراتيجية للدولة حتى العام 2030.

جاء ذلك خلال اللقاء السنوي المفتوح لأعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات لاستشراف الرؤية المستقبلية للجامعة واستعراض خططها الاستراتيجية للعام الأكاديمي 2018 على المستويين المحلي والدولي.

وأشار إلى أهمية الإسهام الإيجابي في نقل العلم والمعرفة باستخدام أحدث الطرق والمناهج التدريسية المبتكرة، واستعرض أبرز المحاور الاستراتيجية، التي ترتكز عليها الجامعة في خططها المستقبلية لقيادة مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة.

مؤكداً أن قيادتنا الرشيد عملت على تعزيز دور الجامعات والتعليم العالي والبحث العلمي كونه خياراً استراتيجياً في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة في عصر الثورة الصناعية الرابعة، لتكون بذلك الجامعة والوطنية الرائدة منارة للعلم والمعرفة وإعداد الكوادر الوطنية بأعلى وأحدث مخرجات التعليم العالي.