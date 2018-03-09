رسالة إلى محمد بن راشد من رئيس الكونغو تسلمها زكي نسيبة

استقبل معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة أمس بمكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدبي كاليكست مغانونغو، وزير المالية والميزانية في جمهورية الكونغو.
وتسلم معالي زكي نسيبة من الوزير الكونغولي رسالة موجهة من «ديني ساسو نغيسو»، رئيس جمهورية الكونغو إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».
وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون الثقافي بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو إضافة إلى مناقشة مواضيع أخرى.
رافق الضيف الكونغولي وفد مؤلف من لوسيان إيباتا، المستشار الخاص لرئيس جمهورية الكونغو، وراؤول ميكسنت أومينغا، المدير العام للشركة الوطنية لنفط الكونغو.