رسالة إلى محمد بن راشد من رئيس الكونغو تسلمها زكي نسيبة

لقي شخص من إحدى الجنسيات الآسيوية مصرعه إثر حادث صدم تعرضت له المركبة التي كان يقودها على شارع الشيخ محمد بن زايد مقابل قرية تسجيل بالشارقة، بعد أن أوقف المركبة وسط الطريق بسبب عطل تعرضت له دون أن يفكر بالنزول