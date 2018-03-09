وزارة الدفاع تكرّم العسكريات والمدنيات احتفاء بالمناسبة

أقامت وزارة الدفاع في أبوظبي احتفالاً بمناسبة «يوم المرأة العالمي»، كرمت فيه المنتسبات العسكريات والمدنيات احتفالاً بهن وتقديراً لما يبذلنه من جهود لدعم الوزارة في سبيل خدمة الوطن.

في هذا الصدد، واحتفالاً بهذه المناسبة، زار وفد نسائي من وزارة الدفاع واحة الكرامة في أبوظبي التي تم تشييدها لتخليد ذكرى شهداء الإمارات الأبرار وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن.

واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن الواحة وما ترمز إليه من معاني التضحيات وبطولات أبناء دولة الإمارات الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، ودعا الوفد الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته مع الصديقين والصالحين.

وشملت زيارة الوفد مواقع واحة الكرامة التي ضمت ميدان الفخر ونصب الشهيد وجناح الشرف، حيث استمع لشرح عمّا ترمز إليه هذه العناصر.

وأعرب الوفد - الذي ضم عدداً من العناصر النسائية من منتسبات وزارة الدفاع - عن فخرهن واعتزازهن بشهداء الإمارات الأبطال.

وتأتي الزيارة في هذا اليوم عرفاناً واعتزازاً من بنات الإمارات بتضحيات شهداء الوطن، وجعلها نبراساً لمزيد من العطاء والولاء في خدمة الدولة تحت ظل القيادة والرشيدة.

وفي ختام الزيارة، تم التقاط صورة تذكارية أمام نصب الشهداء، وتوزيع هدايا على منتسبات وزارة الدفاع العسكريات والمدنيات تكريماً لجهودهن في أداء مهامهن في العمل، وتقديراً لمكانة المرأة الإماراتية صانعة السعادة والحياة وشريكة الخير والعطاء.