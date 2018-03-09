طحنون بن محمد وحامد بن زايد يحضران أفراح القبيسي

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه مسلم سعيد القبيسي، بمناسبة زفاف نجله «غانم» إلى كريمة خلف بن الصغير القبيسي.

وذلك في قاعة العين للمؤتمرات بمدينة العين. وحضر الحفل، إلى جانب سموه، الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان. وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان العريس وذويه بهذه المناسبة السعيدة وشاركهم أفراحهم، متمنياً للعروسين حياة أسرية سعيدة وهانئة ومستقرة.

وحضر الحفل سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان.