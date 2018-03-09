«آيسنار أبوظبي» منصة رائدة في ابتكارات الأمن

اختتمت أمس فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار أبوظبي 2018 الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، برعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وبمشاركة أكثر من 600 جهة عارضة و4500 اجتماع عمل، و6 قاعات للمعارض وزيارة 25 ألف شخص من أكثر من 55 دولة مختلفة في العالم، بمشاركة نخبة من أبرز وكبار الشركات المحلية الوطنية والإقليمية والعالمية المتخصصة واستمر المعرض ثلاثة أيام.

وشهد المعرض في دورته الحالية مشاركة دولية وإقليمية واسعة من القطاعين العام والخاص مقارنة بالدورة السابقة في 2016، حيث ارتفع عدد المشترين الحكوميين بنسبة 30٪، وعدد الشركات الأجنبية المشاركة بنسبة 20٪، بينما سجل المعرض زيادة بنسبة 50% في المساحة المخصصة للأمن الإلكتروني ونمواً بنسبة 20% بالتقنيات الأمنية الرقمية.

كما شاركت في المعرض 37 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وشركات متخصصة تشارك للمرة الأولى من خمسة دول وهي روسيا، وسويسرا، ودنمارك، وتركيا، وكوريا الجنوبية. وفي هذه الدورة زادت مساحة المعرض المخصصة للأمن بنسبة 15%.

وتم عقد 4500 اجتماع بين العارضين والمشترين. وتعكس هذه الأرقام الأهمية المتنامية لـ «آيسنار أبوظبي» كمنصة دولية متخصصة لعرض أحدث الابتكارات والخدمات والتقنيات المستخدمة في مجالات الأمن الوطني، وحماية البنية التحتية الحيوية، والاستجابة للطوارئ، والأمن الإلكتروني.

واستجابةً للتهديدات المتزايدة في المنطقة وخارجها، فقد سلط المعرض الضوء على التطورات الحديثة والاتجاهات الناشئة كالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لمواجهة التهديدات المحتملة في مجال الأمن الوطني ودرء المخاطر، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي واستراتيجية دبي للأمن السيبراني.

نتائج

وتعليقاً على النجاح الكبير الذي حققه المعرض في دورته الحالية، قال الدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام لوزارة الداخلية ورئيس اللجنة المنظمة العليا لـ«آيسنار أبوظبي 2018»: «تعكس النتائج الإيجابية التي حققها معرض «آيسنار أبوظبي 2018» الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في ترسيخ مكــانة الدولة كمركز رائد للابتكار في مجـــال الذكاء الاصطناعي والأمن الإلكتروني».

كما كرم الشركات الفائزة بجوائز الابتكار الذي تضمنها المعرض، وشملت قائمة الشركات الفائزة كلاً من شركة «أفيجيلون» ضمن فئة الذكاء الاصطناعي.

وشركة «استمرارية» للاستشارات في فئة والواقع الافتراضي والمعزز، وشركة «كوغنيتيك سيستمز» في فئة إدارة الجريمة الرقمية والطب الشرعي، وشركة «أزور درونز» في فئة النظم غير المأهولة والروبوتات، وشركة «دارك ماتر» في فئة المدن الذكية والمتصلة.

وكرّم أيضا المشاركين في بطولة تحدي الإطفاء 2018، والمسؤولين من برنامج المشترين الحكوميين.