محمد بن راشد ومحمد بن زايـد: المرأة نبض الوطن وحضورها يرفد مسيرتنا

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نساء العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف 8 مارس من كل عام، وأشاد سموهما بدور المرأة الإماراتية في مسيرة البناء والتنمية.

وأكد سموهما أن المرأة مربية أجيال وشريكة مسيرة وصانعة للتغير في المجتمعات، وهذه مناسبة نجدد فيها تأكيدنا للمكانة الراسخة التي تتبوأها المرأة في وجداننا وقلوبنا فهي نبض الوطن.. ومربية اﻷجيال.. وأم الشهيد.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر «تويتر»: «8 مارس يوم رائع وجميل لكل نساء العالم.. يوم المرأة العالمي.. يحتفل العالم بها.. ونحتفي بها في الإمارات مربية أجيال وشريكة مسيرة وصانعة للتغير في المجتمعات.. كل عام وأنتن أقوى وأجمل وأكثر إشراقاً وعطاء».

وأضاف سموه «فريق عملي 70% منه من النساء .. أشكرهن في هذا اليوم وكل يوم.. ولولا جهودكن لم نصل لما وصلنا إليه.. وأتمنى من المسؤولين والوزراء الاحتفاء بهن وبجهودهن في هذا اليوم.. كل عام والإمارات أقوى وأعظم بكن».

إلى ذلك قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «يوم المرأة ..مناسبة عالمية نجدد فيها تأكيدنا على المكانة الراسخة التي تتبوأها المرأة في وجداننا وقلوبنا، فهي نبض الوطن، ومربية اﻷجيال، وأم الشهيد، وشريكتنا في البناء والتنمية.. حضورها القوي يرفد مسيرتنا ويزيدنا تماسكاً.. ويضيف بعداً آخر للثقة بمستقبل زاهر بإذن الله».

نائب رئيس الدولة:

* المرأة صانعة للتغير في المجتمعات.. كل عام وأنتن أقوى وأجمل

* فريق عملي 70% منه من النساء أشكرهن في هذا اليوم وكل يوم

* لولا جهودكن لم نصل لما وصلنا إليه.. كل عام والإمارات أقوى وأعظم بكن

* أتمنى من المسؤولين والوزراء الاحتفاء بهن وبجهودهن في هذا اليوم

ولي عهد أبوظبي:

* يوم المرأة مناسبة عالمية نجدد فيها تأكيدنا على دورها الريادي

* مكانة راسخة تتبوأها المرأة في وجداننا وقلوبنا فهي نبض الوطن

* الإماراتية مربية الأجيال وأم الشهيد وشريكتنا في البناء والتنمية

* حضورها القوي يزيدنا تماسكاً ويضيف بعداً آخر للثقة بمستقبل زاهر