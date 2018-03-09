مستشفى العين ينجح في إنقاذ شاب من عاهة مستديمة

أعلن مستشفى العين الذي يعد جزءاً من المنظومة الصحية لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» عن نجاح حققه أطباء جراحة العظام، إذ تمكنوا من إعادة الأمل لمريض في العقد الثاني من عمره وتجنيبه عاهة مستديمة في اليد اليسرى إثر تعرضه لإصابة شديدة بها، حيث حضر المريض إلى مركز الحوادث وطب الإصابات يشكو من تفتت في عظام الرسغ واليد اليسرى، ليقوم الطاقم الطبي مباشرة بإعادة تقييم لحالة المريض بالكامل، وإجراء سلسلة متكاملة من التحاليل والاختبارات الطبية بإشراف فريق طبي يضم مختلف التخصصات.

وبعدها قرر الطاقم الطبي في جراحة العظام إجراء جراحة للمريض للمحافظة على يده وتجنيبه عاهة مستديمة بها، وذلك بقيادة الدكتور إيهاب مروان استشاري جراحة العظام في مستشفى العين لإجراء عملية جراحية تعتبر من العمليات الصعبة والمعقدة وذلك من أجل إعادة تثبيت الكسور بمثبت خارجي وداخلي، وإعادة ترميم الأنسجة والأوردة.

وقد تكللت العملية بالنجاح التام، وبعد فترة قصيرة بدأت أعراض التحسن تظهر على يد المريض، وهو يخضع حالياً لتأهيل علاجي، مشيداً بعد مغادرته المستشفى بالدور الكبير الذي قامت به الطواقم الطبية من أجل علاجه.