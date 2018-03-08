سفارة الدولة في سيرلانكا تدعو المواطنين لأخذ الحيطة والحذر

دعت سفارة الدولة لدى سيرلانكا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر عند سفرهم إلى سيرلانكا، وتجنب الأماكن المزدحمة بسبب الأوضاع الراهنة في منطقة (كاندي)، وأهابت السفارة بمواطني الدولة المسافرين بالتواصل مع سفارة الدولة في كولومبو في الحالات الطارئة على الرقم الاتصال على هاتف رقم 0094112301601 أو على مركز الاتصال على رقم 0097180044444.

كما دعت مواطني الدولة بالتسجيل في خدمة تواجدي، والتواصل مع مركز الاتصال بوزارة الخارجية او على رقم الطوارئ لسفارة الدولة في البلد المعني في حال استدعى الأمر ذلك".

وكانت سريلانكا قد أعلنت حالة الطوارئ لمدة 10 أيام وفرضت تدابير مشددة غداة توترات عرقية بين مسلمين وبوذيين في منطقة كاندي السياحية وسط البلاد، أسفرت عن مقتل شخصين وتدمير منازل ومحلات، وقامت الشرطة بنشر قوات خاصة في منطقة كاندي خوفا من تمدد النزاع، بعدما خرق أشخاص من مثيري الشغب حظر التجول المفروض في المنطقة.