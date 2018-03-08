ولي عهد أم القيوين:الإماراتية أثبتت جدارة في المهام الموكلة إليها

أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أن الإنجازات الحضارية الشاملة والنقلة النوعية المتميزة التي حققتها المرأة الإماراتية في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وبمتابعة ودعم واهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، تجسّد الرؤية الحكيمة الثاقبة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، لدور المرأة الحيوي في بناء الوطن.

وقال سموه في تصريح بمناسبة «يوم المرأة العالمي» الذي يصادف 8 مارس من كل عام، إن المرأة الإماراتية تحظى بدعم كبير من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، حيث تتبنى الإمارة جميع الأنشطة الداعمة للمرأة الإماراتية التي أثبتت جدارة واضحة في تولي المهام الموكلة إليها ضمن مختلف المواقع التي تتشارك فيها مع الرجل مسؤولية التطوير والتقدم.

وأعرب سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا عن فخره بما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات وإنجازات مشرفة في قطاعات عدة ساهمت في تعزيز مكانة دولة الإمارات حتى أضحت واحدة من أكثر شعوب العالم تقدماً وابتكاراً.

وشدد سموه على أن «أم الشهيد» ضربت أروع الأمثلة في مواقفها وشموخها وقدمت دروساً عظيمة في حب الوطن.. وقال إن أمهات الشهداء قدّمن أعلى درجات التضحية ووهبْن أبناءهن من أجل الوطن والذود عنه.