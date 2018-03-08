نورة الكعبي:المرأة في الإمارات قصة نجاح نفاخر بها الأمم

أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، أن المرأة الإماراتية نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات على مختلف الصعد، في ظل الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لها وتمكينها من تبوء مختلف المناصب القيادية التي عززت حضورها ومكانتها في المجتمع.

وقالت في كلمة لها بمناسبة يوم المرأة العالمي، إن المرأة في دولة الإمارات باتت قصة نجاح نفاخر بها الأمم ومثالاً يحتذى في مختلف دول العالم بالنظر إلى التجربة المتميزة التي حظيت بها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت معالي نورة الكعبي إلى أن المرأة الإماراتية نجحت في صناعة التغيير وقيادته، فهي اليوم، الوزيرة، والبرلمانية، والمديرة التنفيذية، والإعلامية، والطبيبة، والمهندسة، والأديبة، والفنانة، وبالتالي هي حالة من الإبداع والتميز التي أهلتها للوصول إلى مصاف الريادة.

واعتبرت أن القيادة الرشيدة كانت الملهم الأول في تمكين المرأة وتعزيز دورها تجاه بناء الدولة، بدءاً من توجيهات ورؤية المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، ويواصل نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.