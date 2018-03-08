فتح باب التسجيل لحضور الدورة 17 لمنتدى الإعلام العربي

أعلن نادي دبي للصحافة الجهة المنظمة لمنتدى الإعلام العربي عن فتح باب التسجيل لدورته الـ 17، المنعقد يومي 3 و4 أبريل 2018 في مدينة جميرا، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمشاركة القيادات والمؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، ضمن أكبر تجمع سنوي للإعلام العربي في المنطقة.

وستشهد الدورة توسيع نطاق محاور الأجندة والمواضيع التي تغطيها فعاليات وجلسات المنتدى لتشمل كافة التحولات الإعلامية الطارئة والمتوقعة خلال المســتقبل القريب، بالإضافة إلى عدد من المــحاور التي تلامس عمل العاملين في الإعلام والصحافة في المنطقة العربية.

ودعت ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة، المهتمين بحضور فعاليات الدورة الـ 17 للمنتدى إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى http://amfregistration.com، كما دعت كافة المدعوين لحضور الجلسات التي ستناقش أهم المواضيع الحيوية والتحولات التقنية والمستقبلية ضمن قطاعي الإعلام والصحافة. مشيرة، إلى أن اللجنة المنظمة للمنتدى تعمل في الوقت الحالي على إعداد أجندة غنية وجدول فعاليات مكثف بمشاركة نخبة من أبرز المتحدثين الدوليين والعرب وصناع الإعلام الذين سيسلطون الضوء على أهم التحولات الإعلامية على المدى القريب والمتوسط والبعيد للارتقاء بمستوى العمل والأداء الإعلامي وفق رؤية مستقبلية متوائمة مع المتغيرات والظروف العربية الراهنة.

نهج

وقالت بوحميد، إن اللجنة المنظمة للمنتدى حريصة على توظيف آخر ما توصلت إليه الابتكارات الجديدة والتقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي لعرض الجلسات التي يستضيفها المنتدى على مدى يومين ليستفيد منها كافة الراغبين بالحضور من قيادات العمل الإعلامي في المنطقة والعاملين في المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية والإعلاميين العرب العاملـــين في مناطق مختلفة من العالم.

وأكدت أن المنتدى سيواصل نهجه في استقطاب أفضل الممارسات العربية والعالمية واستعراض التجارب المتميزة، بهدف تسليط الضوء على المتغيرات التي طرأت مؤخراً على المشهد الإعلامي العربي، ومدى تأثير الإعلام في الملفات المهمة القائمة على الساحة العربية، وكيف ساهم الإعلام في توجيه دفة بعضها سواء سلباً أو إيجاباً، بما في ذلك الصعوبات التي يواجهها الإعلاميون في تناول الأوضاع العربية الراهنة بأسلوب مهني يتسم بالحيادية والموضوعية وبما يعين على الاقتراب من الحقائق ويسهم في تحليل مضمونها للوقوف على ما يمكن أن تسفر عنه تلك الأوضاع من تطورات للاستعداد لتوظيف فرصها ومعالجة تداعياتها. لافتة إلى أن فريق نادي دبي للصحافة حريص على تقديم أفضل الخدمات لتيسير عملية التسجيل التي تعد إلزامية لحضور فعاليات المنتدى، وآخر موعد للتسجيل هو 30 مارس الجاري.

لقاء

يمثل منتدى الإعلام العربي فرصة لمناقشة حال قطاع الإعلام ومتطلبات تطويره والسبل اللازمة لتحقيق الصورة المثلى للإعلام والأدوار المنتظرة منه، في أكبر تجمع يضم المعنيين بالإعلام، من العاملين في مساراته المختلفة أو المهتمين به من خارجه من قطاعات أكاديمية وبحثية من التخصصات التي تحرص على المشاركة ضمن أكبر مظلة جامعة لقطاع الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.