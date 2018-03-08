توعية البائعين في أم القيوين بالأسماك الممنوع صيدها

عرفت بلدية أم القيوين الصيادين وبائعي الأسماك في سوق السمك بالإمارة أنواع الأسماك الممنوع صيدها بـ3 لغات، وذلك من خلال حملة توعية تم تنظيمها صباح أمس بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وذلك بهدف المحافظة على أسماك الشعري والصافي، وبهدف رفع الوعي العام للفئات المستهدفة، إضافة إلى مراكز البيع وقوارب النزهة والمستهلكين، داعية إياهم إلى ضرورة التعاون من أجل استدامة هذه الأسماك ومنحها فرصة لإعادة بناء مخزونها الطبيعي، وذلك في الفترة من الأول من شهر مارس وحتى نهاية شهر أبريل.

وأكد غانم علي رئيس قسم الصحة العامة والبيئة في بلدية أم القيوين أنه خلال الحملة تم توزيع القرار الوزاري الصادر بهذا الخصوص، إضافة إلى توزيع بروشرات وكتيبات توعية بالأسماك المصرح بصيدها وتسويقها، وهي اليماه والسولي والشعري شخيلي والصافي صنيفي والأصناف الممنوع صيدها، وهي الشعري والصافي العربي في هذه الفترة ووضع لوحات توضيحية في منافذ البيع بثلاث لغات «العربية والإنجليزية والأوردو»، مبيناً أن البلدية قامت بمتابعة تنفيذ قرار وزارة التغير المناخي والبيئة رقم (501) لسنة 2015 الذي ينص على منع صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في موسم التكاثر.

إجراءات

قال غانم علي إن مفتشي قسم الصحة العامة والبيئة بالبلدية، سيقومون بجولات تفتيشية يومية على أسواق الإمارة تشمل سوق السمك المركزي والمحال التجارية والصيادين، وذلك بهدف التأكد من التزام أسواق بيع السمك والصيادين في الإمارة بتطبيق القرار الوزاري، كما وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.