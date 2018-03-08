سارة الأميري:المرأة الإماراتية تحظى بمكانة ريادية

قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة: إن يوم المرأة العالمي يشكل فرصة لعرض المكانة الريادية التي باتت تحظى بها المرأة في دولة الإمارات، منذ عهد الأب المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أطلق العنان لإمكانات المرأة الإماراتية، مقدماً لها كافة أنواع الدعم والثقة والفرص، لتصبح شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية المستدامة.

وتابعت معاليها: إن ما قامت به المرأة الإماراتية على مدار العقود الماضية هو مدعاة فخر واعتزاز ليس فقط للمجتمع الإماراتي، بل للعالم كله، فقد رسخت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، نموذج المرأة الإماراتية التي تلعب دوراً فاعلاً في بناء الإنسان، وصناعة رفعة الوطن، والحفاظ على مكتسباته وانجازاته.

وأضافت: استطاعت المرأة في الإمارات أن تخطو خطوات جادة ضمن مسيرتها نحو التميز والريادة في كافة المجالات العلمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، فلدينا اليوم إماراتيات عالمات ودبلوماسيات ومهندسات وطبيبات ومعلمات وصانعات مستقبل.