محمد بن راشد وحمدان بن محمد يعزّيان بوفاة خالد القرقاوي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة واجب العزاء في وفاة المغفور له خالد محمد إبراهيم القرقاوي.

وقام سموه بزيارة مجلس العزاء في الخوانيج بدبي حيث قدم صادق عزائه ومواساته إلى أنجال وإخوان الفقيد، راجياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

ومن جانب آخر، قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله خالد محمد إبراهيم القرقاوي، حيث قام سموه بزيارة مجلس العزاء في منطقة الخوانيج بدبي، وقدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أنجال وإخوان وأخوال الفقيد، راجياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.