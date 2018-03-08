رئيس المراسم الرئاسية يستعرض ملامح فريق العمل

يحل محمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة ضيفاً على برنامج مئة موجه، أحد برامج مجلس الإمارات للشباب، يوم الأحد المقبل في جامعة زايد في أبوظبي، بحضور معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس الإمارات للشباب، ومجموعة من شباب الدولة، في جلسة توجيهية تحت عنوان «فريق العمل».

وقد تم اختيار الجنيبي ليكون ضيف البرنامج بعد مجموعة القيادات الإماراتية الملهمة للشباب، لما يتمتع به من خبرة عملية وشخصية قيادية استثنائية، حيث يشغل منصب رئيس المراسم الرئاسية في وزارة شؤون الرئاسة بموجب مرسوم من رئيس الدولة، كما يشغل منصب المدير التنفيذي للمراسم في ديوان ولي عهد أبوظبي، بالإضافة لكونه رئيسَ اللجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص في أبوظبي، كما عمل معاليه على العديد من المشاريع الوطنية، بالإضافة إلى إشرافه على الخطط وفرق العمل في مختلف المشاريع.

تحفيز

وبهذه المناسبة قالت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس الإمارات للشباب «يعتبر معالي محمد عبدالله الجنيبي نموذجاً ملهماً للشباب في أسلوبه الفريد في قيادة فرق العمل، عمله مبني على الثقة والاحترام، والقائم على تحفيز فريق عمله للعطاء بشكل أكبر، ونسعى لأن يستفيد الشباب من تجربة معاليه، ليكونوا قادة استثنائيين في المستقبل في كافة مجالات الحياة».

وأكدت المزروعي بأن برنامج مئة موجه الذي يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، يسعى لخلق جيل من الأبطال، من خلال جلسات توجيهية جماعية للشباب، يقدمها مجموعة مميزة من النخب القيادية في دولة الإمارات، ينقلون من خلالها خلاصة تجاربهم العلمية والعملية في خدمة الوطن.

وقد استطاع من خلال منصبه هذا تطبيق أسلوب فريد في الإدارة مبني على الثقة والاحترام، والذي انعكس من خلال تشجيع وتحفيز فريق عمله وقيادتهم بشكل متميز. وتقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها معاليه، فإن العديد من المؤسسات والجهات تطلب استشارته في مجال الحلول المبتكرة الخاصة بالإدارة.