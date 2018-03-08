نهيان بن مبارك:الإمارات واحة للتسامح والتنوع

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح أن دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً تستلهم فكر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة ونهجه الراسخ في جعل أرض الإمارات الطيبة واحة للتسامح والتعددية والتنوع يتعايش الناس فيها في كنف من القبول والاحترام والتناغم والانسجام.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها معاليه أمام طلبة الدفعة الـ5 الدارسين بكلية الدفاع الوطني بحضور اللواء الركن طيار رشاد محمد السعدي قائد الكلية وعدد من كبار المسؤولين والضباط.

وشدد معالي وزير التسامح على أهمية الأمن الوطني كأساس صلب في تماسك وتلاحم أفراد المجتمع وترسيخ قيم التسامح والمحبة والسلام والمودة، منوهاً إلى الحاجة الماسة لأن تكون المناهج الدراسية متلائمة مع نهج وفلسفة التسامح الإماراتية المبنية على تفهم الآخر واحترام احتياجاته والاعتماد على التعامل السوي بين الجميع في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن التسامح لا يعني إزالة الفوارق والاختلافات بين بني البشر بقدر ما يعني التعامل الإيجابي إزاء هذه التباينات التي هي من طبيعة وخصائص البشرية ولذلك فالتسامح يعني الإدراك الواعي بأن التنوع والتعددية في خصائص السكان هي مصدر قوة وإنتاج في المجتمع. أبوظبي - وام