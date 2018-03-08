225 وظيفة للمواطنين وفق نظام العمل عن بعد

وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين و«مجموعة داتا دايركت»، مذكرة تفاهم يتم بموجبها توفير 225 فرصة عمل للمواطنين والمواطنات في المناطق الشمالية من الدولة، وفق نظام «العمل عن بعد»، الذي ينبثق عن مبادرة «التوظيف المبتكر»، التي تبنتها الوزارة ضمن حزمة من المبادرات الخاصة بتسريع وتعزيز توظيف الموارد البشرية الوطنية.

وحضر معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، توقيع المذكرة من قبل محمد صقر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للخدمات المساندة وراجيف دالميا رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمجموعة «داتا دايركت» التي تتخذ من دبي مقراً لها.

وتعد هذه المذكرة الثانية من نوعها التي تبرمها وزارة الموارد البشرية والتوطين في إطار نظام «العمل عن بعد» بعد أن كانت قد وقعت مذكرة مع بنك الإمارات دبي الوطني باشرت بموجبها 10 مواطنات عملهن لدى الإمارات الإسلامي من خلال مركز العمل عن بعد ومركز سعادة المتعاملين في خورفكان.

وأشاد محمد صقر النعيمي بالتعاون والشراكة بين الوزارة و«مجموعة داتا دايركت»، والتي من شأنها توفير الفرص الوظيفية الجاذبة التي تجنب شاغليها من المواطنين والمواطنات المستهدفين عناء الانتقال من أماكن سكنهم في المناطق الشمالية إلى مقر المجموعة في دبي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الحياة الأسرية خصوصاً للمواطنات.

وأشار إلى أن الوظائف المتوافرة وعددها 225 وظيفة تستهدف الباحثين عن العمل من حملة شهادتي الثانوية العامة والبكالوريوس، وذلك للعمل في وظائف خدمة العملاء والمبيعات عبر الهاتف ومراقبة الجودة وغيرها من الوظائف وفقاً لاحتياجات المجموعة.

وقال النعيمي إن المواطنين والمواطنات الذين سيتم إبرام عقود العمل معهم سيؤدون مهام عملهم من خلال مركز العمل عن بعد في مركز سعادة المتعاملين في خورفكان، وستتولى الوزارة تقديم الدعم اللوجستي من حيث تجهيز المكاتب اللازمة وغير ذلك من المتطلبات التي من شأنها توفير بيئة العمل المناسبة والمحفزة.

ومن جانبه أعرب راجيف دالميا عن سعادته بإبرام مذكرة التفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتوطين و«داتا دايركت» التي تعمل في دولة الإمارات منذ 16 عاماً في مجالات الخدمات التقنية والتعاقدات الخارجية.

مقابلات

قال محمد النعيمي إنه سيتم تنفيذ مذكرة التفاهم على مراحل وستعمل الوزارة على ترشيح مجموعة من المواطنين والمواطنات الباحثين عن العمل المسجلين في بوابة التوطين والقاطنين في المناطق الشمالية لإجراء المقابلات الوظيفية معهم من قبل المعنيين في «المجموعة» لاختيار من تنطبق عليهم شروط ومتطلبات الوظائف المتاحة وذلك تمهيداً لتوقيع عقود عملهم وفق نظام العمل عن بعد وبما ينسجم مع قانوني تنظيم علاقات العمل والمعاشات والتأمينات الاجتماعية.