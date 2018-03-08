الطقس المتوقع على الدولة من الخميس إلى الإثنين

الخميس يكون الطقس رطب ليلاً وفي الصباح الباكر على السواحل وقد يتشكل الضباب أو الضباب خفيف أقصى غرب الدولة، ويكون الطقس صحوا نهاراً بوجه عام أما الرياح فتكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 10 إلى 25 تصل إلى 30 كم/ س والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة يستمر الطقس رطباً ليلاً وفي الصباح الباكر على السواحل الشمالية، صحوا بوجه عام وتستمر الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س ويستمر البحر خفيفاً إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان أيضاً.

السبت يكون رطباً ليلاً وفي الصباح الباكر على المناطق الساحلية وقد يتشكل الضباب المتقطع، وفي النهار غائماً جزئياً إلى صحو بوجه عام ومغبر أحياناً وتميل درجات الحرارة للارتفاع والرياح تستمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س ويستمر البحر خفيفاً إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحيانا مع ارتفاع اَخر في درجات الحرارة وتتحول الرياح لتصبح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة غرباً وقد تكون مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 36 كم/ س خاصة على البحر الذي يصبح متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الإثنين طقس صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحيانا ويحتمل تكون بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر والرياح تظل جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة غربا وقد تكون مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 36 كم/ س خاصة على البحر الذي يصبح متوسط في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.