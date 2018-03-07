توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام ومغبر أحيانا .. فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

وقال إن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية -شمالية غربية / 14 - 28 /32 كم / ساعة بوجه عام.

ونوه إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:39 والثاني عند الساعة 05:31 والجزر الأول عند الساعة 11:24 والثاني عند الساعة 22:50.

بحر عمان: خفيف الى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:45 المد الثاني عند الساعة 01:31 والجزر الأول عند الساعة 08:11 والثاني عند الساعة 19:58.

درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 16 75 20

دبي 29 17 85 30

الشارقة 28 15 80 35

عجمان 29 16 80 30

أم القيوين 28 15 80 35

رأس الخيمة 26 17 85 45

الفجيرة 28 19 65 35

العين 32 14 70 20

ليوا 34 16 65 15

الرويس 32 17 75 20

السلع 31 16 75 25

دلما 33 18 80 20

طنب الكبرى 29 19 85 45

طنب الصغرى 29 19 85 45

أبوموسى 29 19 85 45