مركز الشباب ينظم ورشة لدراسة اهتمامات الشباب

نظم مركز الشباب الكائن بأبراج الإمارات ورشة تفاعلية لدراسة اهتمامات الشباب، والتي قدمتها عائشة سيف الشامسي، عضو فريق عمل المركز، لمجموعة من الشباب أصحاب الاهتمامات المشتركة من مختلف قطاعات الوظائف في الدولة، مثل المحاماة وصناعة الأفلام والثقافة والفنون والطب.

وأتت الورشة من منطلق زيادة الترابط والتعاون بين الشباب بناءً على اهتماماتهم المختلفة، والجوانب المشتركة بينهم، وليكون مركز الشباب حاضنة لإبداعاتهم واجتماعاتهم.

وقالت الشامسي: عملنا على خلق بيئة حيوية من خلال ورشة العمل التي تدور حول اهتمامات الشباب، بهدف تعزيز روح العمل الجماعي ضمن الفريق الواحد، والتي تصب في نطاق موحد، لمناقشة السبل وآليات تحقيقها، وفقاً للاستراتيجية التي تتوافق مع سياسة الدولة الرامية إلى تطوير العمل الشبابي.

وأضافت: يوجد كثير من الشباب الإماراتيين الذين لم يكتشفوا بعد جوانب من شخصيتهم ومدى شغفهم لعمل شيء معين، ونسعى من خلال مثل هذه الورش لاكتشاف مواهب الشباب الحقيقية وتطويرها من خلال مجموعات تخصصية تتشارك في ذات الشغف.

في سياق متصل، يحل معالي محمد عبدالله الجنيبي، رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، ضيفاً على برنامج "مئة موجه"؛ أحد برامج مجلس الإمارات للشباب، يوم الأحد المقبل بجامعة زايد في أبوظبي، بحضور معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس الإمارات للشباب، ومجموعة من شباب الدولة، في جلسة توجيهية تحت عنوان "فريق العمل".

وقد تم اختيار الجنيبي ليكون ضيف البرنامج بعد مجموعة القيادات الإماراتية الملهمة للشباب، لما يتمتع به من خبرة عملية وشخصية قيادية استثنائية.

وبهذه المناسبة قالت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس الإمارات للشباب "يعتبر معالي محمد عبدالله الجنيبي نموذجا ً ملهما ً للشباب في أسلوبه الفريد في قيادة فرق العمل، عمله مبني على الثقة والاحترام، والقائم على تحفيز فريق عمله للعطاء بشكل أكبر، ونسعى لأن يستفيد الشباب من تجربة معاليه، ليكونوا قادة استثنائيين في المستقبل في كافة مجالات الحياة".



وأكدت المزروعي بأن برنامج مئة موجه، الذي يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، يسعى لخلق جيل من الأبطال، من خلال جلسات ٍ توجيهية جماعية للشباب، يقدمها مجموعة مميزة من النخب القيادية في دولة الإمارات، ينقلون من خلالها خلاصة تجاربهم العلمية والعملية في خدمة الوطن.