بتوجيهات رئيس الدولة.. وصول طائرة مساعدات غذائية إلى مالي

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصلت إلى العاصمة باماكو طائرة تحمل 100 طن من المواد الغذائية هدية من الإمارات لدعم الأوضاع الإنسانية في مالي.

ويتزامن تقديم هذه المعونات - التي تأتي بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي - مع زيارة وفد رفيع المستوى إلى مالي برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وبمتابعة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سمو الأميرة هيا بنت الحسين، سفيرة الأمم المتحدة للسلام رئيس المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، تم تخصيص الطائرة التي نقلت المواد التي وفرتها هيئة الهلال الأحمر من مخزونها الاستراتيجي من المواد الإغاثية في جبل علي.

ويزور وفد من الهيئة مالي حالياً للاضطلاع بعدد من المهام الإنسانية بالإشراف على توزيع المواد الغذائية على المحتاجين في الأحياء الفقيرة.

كما يقوم الوفد بالاطلاع أكثر على الظروف الإنسانية السائدة حالياً على الساحة المالية والتعرف إلى احتياجاتها المستقبلية في المجالات الإنسانية والتنموية.

وأكد محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، أن دعم الإمارات للأوضاع الإنسانية في مالي يأتي امتداداً لنهج الدولة وقيادتها الرشيدة في الوقوف بجانب الدول الشقيقة والشعوب الصديقة في كل مكان وأي زمان من دون النظر لأي اعتبارات غير إنسانية، كما تأتي تعزيزا لمبادرات الإمارات الإنسانية والتنموية على الساحة المالية والتي لم تتوقف على مدار السنوات الماضية.

وقال إن برنامج الهلال الأحمر الحالي في مالي يجد الاهتمام والمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مشيراً إلى أن سموه على تواصل مستمر مع مجريات الأحداث والأوضاع الإنسانية على الساحة الخارجية ويتابع جهود الهيئة ومبادراتها الرامية إلى تخفيف وطأة المعاناة عن كاهل الفئات والشرائح الضعيفة في المناطق والساحات الهشة.

وأكد الفلاحي أن مبادرات الهلال الأحمر في مالي تجسد حرص الهيئة على دعم مجالات التنمية للشعب المالي، لافتاً إلى أن زيارة وفد الهيئة الحالية تعتبر فرصة للوقوف إلى الاحتياجات الإنسانية للساحة المالية التي تواجه الكثير من التحديات بسبب أوضاعها الإنسانية.

وأضاف أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تواجدت على الساحة الأفريقية منذ وقت مبكر، خاصة وأنها تعتبر من أكثر المناطق التي واجهت أزمات إنسانية حادة بسبب الجفاف والتصحر، حيث تسببت ظروف الطبيعة في تفاقم معاناة الأهالي وازدياد ظاهرة النزوح داخليا والهجرة الخارجية.

وأعرب أمين عام الهلال الأحمر عن تقدير الهيئة للشراكة القائمة بينها والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي برئاسة سمو الأميرة هيا بنت الحسين، مؤكداً أن التعاون بين الجانبين يعزز دور الإمارات في المجالات الإنسانية والتنموية إقليمياً ودولياً.

وقال إن ما توفره المدينة العالمية من خدمات لوجستية للهلال الأحمر يدعم قدرات الهيئة الإنسانية وعملياتها الإغاثية ويعزز تحركاتها الميدانية على الساحة الإنسانية الدولية.

يذكر أن قيمة البرامج الإنسانية والإغاثية والمشاريع التنموية، التي نفذتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في جمهورية مالي خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت 22 مليونا و 389 ألفا و 710 دراهم حيث بلغت تكلفة المشاريع التنموية 11 مليوناً و370 ألفاً و725 درهماً، فيما بلغت قيمة البرامج والعمليات الإغاثية 11 مليوناً و19 ألف درهم.

وقادت الهيئة تحالفاً دولياً ضم عدداً من المنظمات الإنسانية الدولية لموجهة التحديات الإنسانية في مالي في عدد من المجالات الحيوية، حيث تضمنت مشاريع الهيئة في مالي في الجانب الصحي تحسين صحة ورفاهية الأطفال والأمهات من خلال تخصيص برامج صحية تتمثل في علاج ورعاية الأطفال الأقل من سن خمس سنوات والمصابين بسوء التغذية الحاد والأمهات الحوامل والمرضعات.

كما استهدفت جهود الهيئة تحسين بيئة التعليم في مناطق النازحين.