روضة سلطان.. أنشودة فن

باقة مواهب إبداعية تمتلكها روضة سلطان (16 سنة) الطالبة في مركز راشد لأصحاب الهمم، وحكاية إصرار وعزيمة ترويها من خلال ما تحققه كل يوم من تطور ونجاح، فرغم معاناتها من متلازمة داون، إلا أنها نجحت في لفت الأنظار إلى مواهبها المتعددة، واهتماماتها الفنية المتنوعة، لتتحول إلى فراشة ساحرة خفيفة الظل.

تمتلك روضة سلطان شغفاً كبيراً بكل المجالات الفنية، إذ تتفاعل مع الموسيقى بشكل لافت، ما جعلها تخضع لدروس أسبوعية تزيد خبراتها في هذا الجانب، كما يتم تأهيلها لحفظ مجموعة من الأناشيد والأغنيات الجميلة الهادفة، لتشارك من خلالها كنجمة في المناسبات المختلفة.

وإلى جانب إبداعها في مجال الأناشيد والموسيقى، تشارك روضة في الأحداث التي ينظمها مركز راشد لأصحاب الهمم بشكل مستمر، إذ تهوى الفنون الاستعراضية، وتبدع في تقديم الرقصات التعبيرية، وتعد من أبرز المشاركات في فرقة نجوم راشد الاستعراضية. لدى روضة ميل واضح نحو الرسم، إذ تتعامل ببراعة لافتة مع الألوان الزيتية والمائية، وتعشق ملمس الفرشاة وتمايلها على سطح اللوحة، وهو ما جعلها تلتحق بحصص متخصصة في الرسم، تمارس من خلالها هوايتها. ولطالما قدمت روضة لوحات جميلة، وقد اعتادت على رسم المناظر الطبيعية، والبورتريهات، وتشارك حالياً في جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة بقسم الإبداع الفني بفئة الرسم.