عبدالله بن زايد: حريصون على تعزيز التعاون مع أفريقيا

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي حرص دولة الإمارات على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع السنغال ومع دول الاتحاد الأفريقي كافة.

جاء ذلك خلال استقبال ماكي سال رئيس جمهورية السنغال أمس الأول سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بحضور صديقي كابا وزير خارجية السنغال وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى السنغال.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان للرئيس السنغالي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهم للسنغال مزيداً من التقدم والنماء.

وحمل الرئيس السنغالي سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة.

ورحب الرئيس السنغالي بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات مع الإمارات في شتى المجالات.

وأشاد بما حققته الإمارات من نهضة حضارية شاملة بفضل رؤية قيادتها الرشيدة.. متمنياً للدولة المزيد من التقدم والازدهار.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومحمد سالم الراشدي سفير الدولة لدى جمهورية السنغال.

علاقات متميزة

إلى ذلك افتتح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس الأول مقر سفارة الدولة في داكار.

رافق سموه خلال الافتتاح معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومحمد سالم الراشدي سفير الدولة لدى جمهورية السنغال.

وأزاح سموه وصديقي كابا وزير خارجية السنغال الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح مقر السفارة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن افتتاح مقر سفارة الإمارات في داكار يجسد حرص حكومة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة مع السنغال وتطويرها في كافة المجالات.

مكانة رائدة

كما استقبل مصطفى نياس رئيس برلمان السنغال أمس الأول في مبنى البرلمان السنغالي في داكار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين الإمارات والسنغال في كافة المجالات وخصوصاً الاقتصادية والتجارية والبرلمانية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع السنغال في شتى المجالات.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومحمد سالم الراشدي سفير الدولة لدى جمهورية السنغال.

متحف سنغور

كما زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس الأول متحف الرئيس السنغالي الراحل ليبولد سيدار سنغور.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله عبداللطيف كوليبالي وزير الثقافة السنغالي وإبراهيم صوري سيلا سفير جمهورية السنغال لدى الدولة.

واطلع سموه خلال الزيارة على مقتنيات المتحف التي تؤرخ لفترة حكم الرئيس السنغالي الراحل الذي وصف بالشاعر الأديب واستمر في حكم جمهورية السنغال من استقلالها عام 1960 وحتى العام 1981.

تمويل إماراتي لمشروع الطاقة الشمسية

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس الأول في مبنى وزارة الخارجية السنغالية في داكار صديقي كابا وزير خارجية السنغال وذلك بحضور كل من عبداللطيف كوليبالي وزير الثقافة السنغالي وبريميا مانجارا الوزير المكلف بالميزانية السنغالي.

وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك والصداقة بين الإمارات والسنغال في شتى المجالات منها الاقتصادية والتجارية والثقافية وقطاع الطيران.

كما تناول الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وتبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع السنغال في شتى المجالات وذلك انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تربطها بدول الاتحاد الأفريقي.

وعقب اللقاء.. وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وصديقي كابا اتفاقية قرض بين جمهورية السنغال وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع الطاقة الشمسية لتغذية المناطق الريفية بمبلغ 13 مليون دولار.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومحمد سالم الراشدي سفير الدولة لدى جمهورية السنغال.