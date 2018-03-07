حاكم الشارقة يوجّه بشمول قرار الدعم السكني المعتمدة أسماؤهم سابقاً

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة دائرة الإسكان بأن يشمل القرار الذي صدر بـ«زيادة قيمة الدعم السكني للمستفيدين من المساعدات السكنية بحكومة الشارقة، من 650 ألفاً إلى 800 ألف لكل الدفعات القادمة، بفئتيها القرض والمنحة»، جميع من تم اعتماد أسمائهم في الدفعات السابقة ولم يبدأوا البناء وكذلك من بدأوا ولم يستكملوا البناء بعد.

أعلن ذلك المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان بالشارقة، عضو المجلس التنفيذي بالإمارة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»، الذي يبث من إذاعة وتلفزيون الشارقة، مع الإعلامي محمد خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام.

مكرمة

وقال الطنيجي إن صاحب السمو حاكم الشارقة هو «صاحب البشارات»، واستشهد في هذا المقام بجملة ذكرها صاحب السمو في أحد اللقاءات معه، عندما قال: «إذا كنتم ستقدمون لقمة لشخص، فاجعلوها لقمة تشبع»، فصاحب السمو حاكم الشارقة كالغيمة يستظل بخيره الجميع، فجزاه الله خيراً على هذه المكرمة السامية، التي سينتفع منها الكثير، لأن حقيقة الذي لم يقدم على البناء سيواجه زيادة أسعار البناء وطفرة البناء الحاصلة مؤخراً، وستكون له هذه الزيادة سنداً ودعماً حقيقيين، وستزيد من مستوى استقرار الأسرة وهنائها في مسكن العمر.

ورفع رئيس دائرة الإسكان تحية شكر وتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على ملامسته احتياجات أبناء الإمارة.

شكر

يذكر أن صاحب السمو حاكم الشارقة، قد وجه بزيادة قيمة الدعم السكني للمستفيدين من المساعدات السكنية وبدأ سريان القرار من يوم الأحد الماضي، حيث عبر عدد من أبناء الإمارة ممن شملهم قرار رفع قيمة المساعدات السكنية عن سعادتهم الغامرة كون المساعدة لم تكن تكفي ما يضطرهم للاقتراض من البنوك لاستكمال بناء المسكن ما يثقل كاهلهم بمزيد من الالتزامات التي تضاف إلى متطلبات الحياة بشكل عام، ووجهوا تحية شكر وعرفان إلى مقام سموه على دعمه المتواصل لبناء الأسر والحفاظ على تماسكها وترابطها.