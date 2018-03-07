«ديهاد» يتناول المنهجيات المبتكرة للإغاثة

استكمل معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد» فعاليات اليوم الثاني تحت شعار «الاستدامة في العمل الإغاثي: وضع الاستراتيجيات والمنهجيات والموارد المثلى لمواجهة التحديات الإنسانية العالمية في السنوات المقبلة»، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويعدّ معرض ومؤتمر ديهاد أوّل حدث إنساني في منطقة الشرق الأوسط في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية، ويمثّل منصة محلية وعالمية لتبادل الأفكار والقيم والخبرات.

وناقش مؤتمر «ديهاد» في اليوم الثاني موضوعات عدّة أهمها المساعدات الطبية الأولية الطارئة: المنهجيات المبتكرة وتعزيز القدرة على الصمود في الاستجابة لحالات الطوارئ، الصلة والعلاقة بين الأعمال الإنسانية والتنمية وحفظ السلام، كما خصصت جلسة خاصة لمناقشة نتائج «القمة العالمية للعمل الإنساني» التي عقدت في اسطنبول في عام 2016، والتي وضعت خطة للالتزام بالقضايا الإنسانية وتخفيف المعاناة والحد من المخاطر على نطاق عالمي.

واستقبل المعرض في يومه الثاني عدداً كبيراً من الحضور والمهتمين في قطاع العمل الإغاثي والمبادرات الإنسانية والذين تعرّفوا على آخر ما قدّمته الشركات المشاركة من برامج وأنشطة في مجال الأعمال الإنسانية.

وحول «ديهاد»، قال مراد وهبة، مساعد إداري ومدير، المكتب الإقليمي للدول العربية، المقر الرئيس لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي - نيويورك: «نعيش اليوم أوقاتاً غير مسبوقة، إذ تعاني أعداد كبيرة من الناس، أكثر من أي وقت مضى، من ظروف الهشاشة والأزمات، ويوفر معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير فرصة هامة لصانعي القرار في كافة أفرع المجتمع الدولي، للتشاور حول سبل ترشيد أعمال الاستجابة بما يضمن التنسيق الكامل بين التدخلات الإنسانية والإنمائية».

ومن جهة أخرى، استقبل المعرض في يومه الثاني عدداً كبيراً من الحضور والمهتمين في مجال العمل الإغاثي والمبادرات الإنسانية.