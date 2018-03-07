«البيان» تطلق موقعاً متخصصاً بنشر الفيديوهات

أطلقت صحيفة «البيان» موقعها الإلكتروني الجديد المتخصص بنشر الفيديوهات «شوف البيان»، إضافة الى منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به، مواكبة للتطور الكبير الذي يشهده الإعلام الإماراتي والمتغيرات المتسارعة في عالم الصحافة الذكية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية متكاملة للتطوير على مستوى الصحيفة الورقية والإعلام الرقمي تتجسد بأفكار ومنتجات وآفاق جديدة ترتادها البيان وتكشف عنها خلال الأيام المقبلة.

ويضم الموقع أضخم مجموعة من الفيديوهات المصورة والمنتجة بشكل كامل من قبل فريق «البيان» والتي تتنوع بين الوثائقي و«موشن غرافيك» و«أنيميشن» وغيرها من الأنواع.

ويصل عدد الفيديوهات مجتمعة على الموقع الجديد والمنصات إلى 1000 فيديو ومقطع تعكس أهم الإنجازات التي تتحقق في دولة الإمارات وأنماط الحياة اليومية الزاخرة بقيم التسامح والسعادة والانفتاح وبث الروح الإيجابية والملهمة، إضافة إلى كونها تصور حكايات في مناطق مختلفة من العالم العربي، وتنقل أبرز المستجدات العالمية.

خطوة نوعية

وقالت منى بو سمرة، رئيس التحرير المسؤول لصحيفة «البيان»: «يمثل إطلاق موقع شوف البيان خطوة رئيسية في مسيرة من الجهود التي بذلناها خلال السنتين الماضيتين من أجل مواكبة التطور الهائل الذي تشهده الدولة والمكانة التي وصلت إليها على الساحات الإقليمية والدولية، إضافة إلى المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة التي تفرض تحديات جذرية على الإعلام الإماراتي، وتحديداً في قدرته على الانتشار والتواصل السريع والموثوق مع الجمهور الإماراتي والعربي في كل مكان».

وأضافت: «من هنا جاء التركيز على ضرورة أن يكون لدينا منصة رقمية تفاعلية تركز بشكل حصري على نشر الفيديوهات، بطريقة محترفة ومستدامة، وبمحتوى وأسلوب يليقان بما حققته الإمارات ودبي من تقدم في كافة المجالات».

وأكدت أن «البيان» قد حققت خطوات كبيرة على مستوى الإعلام الرقمي في المرحلة الأخيرة، إذ إن الموقع الأساسي بحسب استطلاعات المشاهدة قد حل في المرتبة الأولى على لائحة مواقع الصحف الإماراتية خلال الشهور الأربعة الماضية.

كما حقق قفزات على مؤشر مواقع الخليج والعالم العربي، و«منصاتنا، مثل تويتر، لديها تفاعل كبير يظهر عبر تعليقات القراء وعمليات إعادة التغريد، وهذا مثال يثبت أننا دوماً نحظى بالثقة والمصداقية من قبل القراء، واليوم نسعى إلى أن يحظى شوف البيان بذات الشعبية بين أواسط قرائنا ونعدهم بالمزيد».

متغيرات عالمية

ويأتي إطلاق الموقع الجديد متزامناً مع المتغيرات والممارسات العالمية الإعلامية، إذ إن دراسات حديثة أشارت إلى أن 74% من المحتوى الذي تم استهلاكه عبر الإنترنت في العام الماضي جاء على شكل فيديوهات.

معانٍ نبيلة

ويستمد «شوف البيان» اسمه من فعل «شاف» أي نظر، ويحمل دعوة إلى القراء للتمتع بمحتوى بصري شيق عبر شاشات الكمبيوتر والهواتف الذكية. ويحمل الفعل «شاف» في اللغة العربية، إضافة إلى معنى النظر، معنيين إضافيين هما: أشرف وصقل.

وتحمل فيديوهات «شوف البيان» هذين المعنيين إذ إنها تركز في محتواها على استشراف المستقبل وتعد المتلقي بقيمة مصقولة من المعنى والفكر. أما شعار «المشاهد دائماً» الذي اتخذه «شوف البيان» فهو ينسجم مع شعار الصحيفة الورقية «القارئ دائماً» ويتكامل معه في إيثار جمهور البيان ومتطلباته على أي هدف آخر وإعطائه الأولوية.