مهرجان الوحدات المساندة يحتفي بعودة زايد بن حمدان

احتفى مهرجان الوحدات المساندة السادس للرماية الذي تنظمه قيادة الوحدات المساندة بمنطقة الريف على طريق أبوظبي ـ دبي، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في يومه السادس بعودة الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان إلى أرض الوطن سالماً.

إقبال كبير

واحتفل جناح حرس الرئاسة في المهرجان بعودة الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان ورفاقه البواسل، وعرض عدداً من الأسلحة والدراجات العسكرية الخاصة بمهام المدن، منها دراجة إماراتية الصنع تتسع لثلاثة أشخاص وتتميز بخفة الحركة والقدرة على المناورة وإنجاز المهام المختلفة في الأماكن الضيقة وبأسرع وقت، كما تم عرض زورق مائي خفيف الوزن يقطع مسافة 50 ميلاً في الساعة، ويستطيع مواصلة المهام حتى لو اخترق الرصاص أياً من أجزائه.

وزار المهرجان عدد كبير من الملحقين العسكريين المعتمدين في السفارات الأجنبية بالدولة وتفقدوا عدداً من الأجنحة العسكرية والمدنية في المهرجان، كما زار المهرجان الفنان حسين الجسمي إلى جانب أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين.

780 متسابقة

وكشف رئيس اللجنة الإعلامية العقيد طالب أبو طالب أن من بين مفاجآت المهرجان في دورته السادسة ارتفاع عدد النساء المشاركات إلى 780 متسابقة ضمن مسابقات «الشوزن» أو إسقاط الأطباق في اليوم السادس للمهرجان، كما شهدت مسابقات البندقة التراثية «الميزر» المخصصة لكبار السن من 60 سنة فما فوق إقبالاً كبيراً وسجل عدد المتسابقين في هذه الفئة في اليوم الرابع للمهرجان حوالي 450 رامياً.

وأكد أن موقع المهرجان في منطقة ميادين الرماية بالريف على طريق أبوظبي ـ دبي ساهم في الإقبال الكبير الذي يشهده مهرجان الوحدات المساندة حالياً، وقمنا بمخاطبة الجهات المعنية من شركات الاتصالات وغيرها لوضع المكان ضمن خرائط غوغل لتسهيل الوصول إليه، لافتاً إلى أن هناك خطة طموحة لتطوير هذه المنطقة مستقبلاً وتحويلها إلى منطقة جذب سياحية وأولمبية.

وأكد العقيد الركن عبيد محمد المسماري رئيس لجنة الذخيرة والأهداف في المهرجان أن الميادين تشهد منافسة قوية خاصة بين شباب الخدمة الوطنية الذين يشتركون بفعالية وأعداد كبيرة في مختلف المسابقات خاصة مسابقة البندقية التراثية «الميزر».

وقالت مريم النعيمي عضو مؤسس وأمين سر جمعية «مواليف» الإماراتية التطوعية إن الجمعية تشارك للمرة الثانية على التوالي في المهرجان، وتشارك هذا العام بحوالي 149 متطوعاً.

وأكد محمد بطي من لجنة الجوائز والسحوبات أن جوائز المهرجان تتراوح بين هدايا ذهبية ومبالغ نقدية وأجهزة لوحية وهواتف متحركة وحجوزات فنادق. وقال عبدالله إبراهيم جويعد إن زوار المهرجان في اليوم الأخير على موعد للفوز بسيارة دفع رباعي.