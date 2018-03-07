الأميرة هيا تفتتح مستشفى الإمارات التخصصي

افتتحت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، رئيسة مجلس إدارة سلطة مدينة دبي الطبية، أمس، مستشفى الإمارات التخصصي، بمدينة دبي الطبية.

وتفقدت سموها مبنى المستشفى الجديد الكائن في مدينة دبي الطبية، واستمعت إلى شرح من علاء عطاري، المدير التنفيذي للمستشفى على مختلف التخصصات التي يضمها المستشفى والأقسام المتعددة فيه، والخدمات التشخيصية والعلاجية المتنوعة التي يقدمها، كما تعرّفت سموها من رؤساء أقسام المستشفى على أحدث التجهيزات التي يضمها والتي تعد الأحدث من نوعها عالمياً.

دعم

وشملت جولة سموها في المستشفى تفقّد جانب من التجهيزات التي يضمها المستشفى وتشمل الوحدات العلاجية المختلفة وغرف العمليات ووحدات العناية المركزة، ووحدة جراحات اليوم الواحد، وكذلك العيادات الخارجية والداخلية، وأجنحة وغرف المرضى، ووحدة المناظير، وجناح التشخيص والفحص بالأشعة والمختبر، إضافة إلى وحدة للعلاج الطبيعي.

وتقدّم المدير التنفيذي لمستشفى الإمارات التخصصي بأسمى آيات التقدير والعرفان للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات للقطاع الصحي، والاهتمام الكبير الذي تمنحه دبي للمؤسسات الطبية والمنشآت العلاجية في إطار عنايتها الكبيرة بتوفير أرقى مستويات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين ولكل من يقصدها بهدف العلاج والاستشفاء.

وأعرب عطاري عن بالغ الشكر والامتنان لسمو الأميرة هيا بنت الحسين، لدعم سموها المستمر وعنايتها الدائمة بتشجيع العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتحفيز أعلى مستويات التميز فيه.

خدمات متميزة

وقال عطاري: "إنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن نحظى بزيارة سمو الأميرة هيا بنت الحسين وتشريف سموها لمستشفى الإمارات التخصصي بافتتاحه، حيث نتطلع لتحقيق العهد الذي قطعناه على أنفسنا أن نكون دائماً من أكفأ المستشفيات العاملة في دبي، مع طموحنا للانضمام لأفضل مقدمي الدعم العلاجي على مستوى المنطقة والعالم، من خلال خدماتنا المتميزة بدءاً من التشخيص وانتهاءً بالجراحات المتقدمة لكي يظل المستشفى قدوةً يُحتذى بها ومركزاً من مراكز التميز"

ويضم المستشفى العديد من التخصصات، ما يجعله إضافة متميزة إلى قطاع الرعاية الصحية والخدمات العلاجية في دبي، خاصة وأنه يتبع معايير جديدة للعلاج القائم على النتائج والرعاية المتخصصة.

ويتسع المستشفى متعدد التخصصات لـ90 سريراً وتم تجهيزه بالكامل بتقنيات متطورة وفريق طبي على مستوى عالٍ من الخبرة والتدريب الدولي يضم أكثر من 250 من الأطباء والممرضين والكوادر المساعدة، والذين يتعاونون في تقديم رعاية صحية شاملة ومكرسة تنقسم إلى فئات أولية وثانوية ومتخصصة تعين المرضى على الاستشفاء بأسرع وقت ممكن وبأفضل النتائج الممكنة.

ويقدم المستشفى باقة واسعة من الخدمات المتخصصة مثل الطب الرياضي وتقويم العظام، وإصابات الركبة، والأربطة، وإصابات عظام الأطفال والكسور، وغيرها من الخدمات العلاجية المتنوعة.