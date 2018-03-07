«تنفيذي الشارقة» يناقش تطوير حركة الشاحنات على الطرق الخارجية

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس في مكتب سمو الحاكم، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي.

ورفع المجلس أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على التوجيهات الكريمة برفع قيمة الدعم السكني للمواطنين في الشارقة إلى 800 ألف درهم، التي تأتي استكمالاً لرؤية سموه في توفير الحياة السعيدة وتخفيف الأعباء المالية على الأسر.

وأكد المجلس أن هذا الدعم يأتي ضمن سلسلة المكرمات والمبادرات العديدة التي تتبناها الإمارة في ظل توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة لدعم الأسر في كافة مدن ومناطق الإمارة والتي من شأنها الإسهام في الحفاظ على الاستقرار الأسري وتطوير المجتمع وتنميته.

وناقش المجلس المقترحات المقدمة من دائرة التخطيط والمساحة بشأن تطوير حركة الشاحنات على الطرق الخارجية لإمارة الشارقة، واستمع المجلس من المهندس خالد بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة إلى المقترحات التي أعدتها الدائرة لحل مشكلة الازدحام المروري الناتج من تكدس الشاحنات.

واطلع المجلس على التقرير السنوي لدائرة الطيران المدني 2017، وما شمله من إحصائيات لحركة المسافرين والشحن الجوي والنمو في حركة الطائرات، والاتفاقيات الخاصة بالنقل الجوي التي وقعتها الدائرة خلال العام المنصرم وإنجازات الأقسام المختلفة في الدائرة والمتصلة بحركة الطيران المدني.

وأشار الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني إلى أن التقرير يأتي تماشياً مع رؤية ورسالة الدائرة لتحقيق الريادة في قطاع الطيران وفق أحدث المعايير العالمية لضمان تحقيق سلامة وأمن جميع عمليات الطيران في إمارة الشارقة، وسعي الدائرة لتعزيز مكانة الإمارة عالمياً وتطوير النقل الجوي وتطبيق الأنظمة الكفيلة لسلامة النقل الجوي.

واطلع المجلس على المقترح المقدم من مجلس الشارقة للتعليم حول إنشاء مركز الشارقة للتطوير التربوي، وبين الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم فكرة وأهداف وأنشطة المركز، مشيراً إلى أن المشروع يستشرف المستقبل التعليمي في الإمارة ويتمشى مع رؤية الشارقة في تنمية الإنسان عبر تطوير أنظمة التعليم وتنويعها بما يحقق الفوائد الحقيقية للمتعلم والمعلم ويساهم في تطوير مسيرة التربية والتعليم لكافة أطراف العملية التعليمية.

واستمع المجلس إلى تقرير مفصل عن دراسة لحماية المناطق المتأثرة بجريان الأودية والسيول في مدينة كلباء، واستعرض سالم بن محمد النقبي رئيس دائرة البلديات والزراعة والثروة الحيوانية الدراسة التي نفذتها الدائرة بالتعاون مع دائرة التخطيط والمساحة وبلدية مدينة كلباء، بخصوص تأثير جريان الأدوية على عدد من المناطق في مدينة كلباء بسبب هطول الأمطار الغزيرة. ووجه المجلس الدائرة بالتنسيق مع الأمانة العامة بالمجلس لوضع آلية متكاملة لحل هذه المشكلة بصورة نهائية.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على عدد من المراسيم الصادرة من صاحب السمو حاكم الشارقة.