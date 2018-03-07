محمد بن زايد يحضر أفراح المرر والمحيربي

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل الاستقبال الذي أقامه كل من سهيل محمد شاهين المرر والدكتور الطاهر مصبح الكندي المرر في نادي ضباط القوات المسلحة بمناسبة زفاف نجليهما محمد سهيل على كريمة محمد خليفة حميد كرية المرر وأحمد الطاهر على كريمة مرزوق شاهين المحيربي.

كما حضر حفل الاستقبال سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وعدد من الشيوخ والمسؤولين وجمع من المدعوين وأقارب وأهل العروسين. وتخلل حفل الاستقبال عروض من الفنون الشعبية والأهازيج واللوحات التراثية.