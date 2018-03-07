سيف بن زايد: الإمارات حاضنة إبداعات تُسعد العالم

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الإمارات أصبحت بدعم ورؤية قيادتها الحكيمة مقصد العالم وقبلته في مجال المعارض المتخصصة التي تقدم كل ما هو جديد في عالم التقنية الرامية لإسعاد البشرية، مستشرفة تحديات المستقبل لاستباق الحلول الأكثر نجاحاً وفاعلية، وأن الإمارات حريصة على تعزيز سمعتها العالمية التي اكتسبتها كحاضنة للإبداعات الهادفة إلى خدمة المجتمعات في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه، صباح أمس، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، فعاليات الدورة الثامنة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2018» الذي يقام برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وتستمر فعالياته حتى 8 مارس 2018 تحت شعار «الأمن الوطني يهم الجميع».

نجاحات

وأعرب سمو وزير الداخلية عن أمله بأن يحقق المعرض مزيداً من النجاحات والأهداف المنوطة، وتعزيز فرص التعاون الدولي، وحشد الطاقات والجهود الإنسانية في عالم متسارع التقلب والتغيرات، متمنياً للضيوف الكرام طيب الإقامة في بلدهم الثاني الإمارات، أرض المحبة والسلم والأمان.

كما شهد سموه والحضور العرض الإبداعي الحي «الفزعة» في افتتاح فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2018»، ودشن بطولة تحدي الإطفاء.

وتجول سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يرافقه كبار الحضور، في أجنحة المعرض وأقسامه، وتعرف خلالها إلى أحدث ابتكارات الأمن والسلامة في العالم، كما التقى بعدد من مسؤولي الجهات المشاركة، واطلع منهم على مجالات وطبيعة ونوعية المنتجات والخدمات والتقنيات الحديثة المعروضة، واستمع إلى شروح قدمها العارضون، فيما وقف سموه على الشركات والأجنحة الوطنية العارضة، واستمع إلى شرح تفصيلي لما تعرضه من أجهزة ومعدات متطورة وتقنيات حديثة في مجال الأمن والسلامة، وما يتعلق بعمليات النجدة والإسعاف والبحث والإنقاذ وغيرها.

حضور

وحضر مراسم حفل الافتتاح معالي محمد أحمد البواردي، منصب وزير دولة لشؤون الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة، ورؤساء الوفود المشاركة، وعدد من المديرين التنفيذين.

كما حضره الفريق سيف عبد الله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، رئيس مجلس التطوير المؤسسي بالوزارة، واللواء محمد العوضي المنهالي، من مكتب مستشاري سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام بالوزارة، واللواء سالم علي مبارك الشامسي، وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة بالإنابة، واللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي، المدير العام للأمن الوقائي بالوزارة، والقادة العامون للشرطة بالدولة، وعدد كبير من ضباط الوزارة ومن كبار ضباط القوات المسلحة،، وعدد كبير من ضيوف المعرض الدوليين، ومن كبار مسؤولي الجهات الحكومية.

3 فعاليات متخصصة

ويضم المعرض تحت مظلته ثلاث فعاليات متخصصة، هي «معرض أمن المعلومات الشرق الأوسط»، وهو النسخة الإقليمية لمعرض أمن المعلومات في أوروبا، و«المنتدى العالمي لأمن وسلامة الفعاليات» (ME3S)، و«معرض الوقاية من حالات الطوارئ والكوارث» (EmDi).

«حصنتك» للسلامة الذكية

قال عاطف البريكي، مدير المشاريع الاستراتيجية في شركة إنجازات لنظم البيانات، إحدى الشركات المشاركة في معرض آيسنار أبوظبي 2018 والجهة المنفذة لمبادرة «حصنتك»، إن المبادرة تستهدف ربط 150 ألف مبنى على مستوى الدولة في منظومتها بحلول عام 2021، مضيفاً أن المشروع تم إطلاقه في سبتمبر 2017 بهدف ربط جميع المباني والمنشآت التجارية على مستوى دولة الإمارات بمنظومة ذكية لمراقبة السلامة ومكافحة الحرائق.

وأضاف أن المبادرة ستبدأ خلال شهر أبريل المقبل، وسيتم وربط المباني بشكل تدريجي، لتصل إلى 150 ألف مبنى بحلول 2021، مؤكداً أن الهدف الرئيس من المشروع هو التأكد بشكل أوتوماتيكي من أي حادث إنذار أو بلاغ في أي من هذه المباني، وإذا تم التأكد من البلاغ يتم تحويله بشكل أوتوماتيكي لغرفة عمليات الدفاع المدني لكي يقوم بعملية الاستجابة.

جهود

من جانبه، قال العميد جاسم المنصوري، نائب المفتش العام للوزارة: «يأتي تنظيم المعرض تأكيداً لدور تقنيات الأمن والسلامة والاستجابة للأزمات والطوارئ في تعزيز ورفع جاهزية الأجهزة الأمنية المختلفة للتعامل مع الأزمات والطوارئ ومكافحة الجرائم بمهنية عالية، حيث يشكّل المعرض منصة مثالية للاطلاع على أحدث المنتجات والحلول والخدمات المبتكرة في هذه المجالات، فضلاً عن تبادل أفضل الممارسات والخبرات مع أبرز المتخصصين العالميين، مما يمكننا من مجاراة أحدث التقنيات العالمية، والتصدي لكل التهديدات والمخاطر المحتملة في الظروف كافة».

مشاركة واسعة

وأوضح أن المعرض يشهد في دورته الحالية مشاركة أكثر من 600 جهة عارضة، وحضور أكثر من 25 ألف زائر من أكثر من 55 دولة مختلفة في العالم، بمن فيهم ممثلو أبرز الشركات المحلية الوطنية والإقليمية والعالمية المتخصصة.

وقال إن الدورة الثامنة من «آيسنار أبوظبي 2018» تسلط الضوء على جميع قطاعات الأمن الوطني باستقطاب أبرز الشركات المحلية والإقليمية والعالمية التي تقدم تشكيلة متنوعة وواسعة من الابتكارات والمنتجات والخدمات والتقنيات الحديثة المتخصصة في المجالات الأمنية، وحماية البنية التحتية الحيوية، والأمن السيبراني، والأمن الداخلي، والتأهب لحالات الطوارئ، وأمن الأحداث الكبرى.

منشآت بايروتكنيكس

أعلنت شركة المتقدمة بايروتيكنكس التابعة لشركة توازن، عن الانتهاء من تجهيز منشآتها وبدء الانتاج والذي سيوجه لتلبية طلبية للقوات المسلحة لدولة الإمارات بموجب عقد تم توقيعه في وقت سابق بين الطرفين.

وأكد خليفة العلي، نائب رئيس مجلس إدارة المتقدمة بايروتكنيكس أن بدء العمليات الإنتاجية يأتي كخطوة هامة في مسيرة الشركة ومنشأتها الجديدة والتي تعتبر الأولى من نوعها في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف: "يتمثل أحد أهم أهداف شركة المتقدمة بايروتكنيكس في دعم العملاء بالمنتجات والحلول الفعالة لحماية وسلامة المجتمع".

غرفة عمليات محمولة

عرضت القيادة العامة لشرطة دبي، ضمن جناحها المشارك في معرض "ايسنار" غرفة عمليات محمولة تستحدم في حالات الطوارئ في الأماكن التي يصعب وصول المركبات الكبيرة إليها.

وقال الملازم أول المهندس عبدالله محمد الشامسي، إن الابتكار ، يأتي تماشيا مع توجه الحكومة نحو تشجيع الابتكارات في المجالات المختلفة.

مذكرة تفاهم

وقعت الهيئة العامة لأمن والمنافذ والحدود والمناطق الحرة ، مذكرة تفاهم مع مدينة توازن للسلامة والأمن وإدارة الكوارث (جاهزية) بشأن التعاون في مجالات التدريب الخاصة ببرامج الأمن والسلامة والطوارئ اليوم في أبوظبي اليوم على هامش معرض آيسنار. وقع المذكرة من جانب الطرفين كل من جاسم محمد الزعابي مدير عام الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة وعلي محمد الأحبابي رئيس مجلس إدارة مدينة توازن للسلامة والأمن وإدارة الكوارث (جاهزية).

إنذار ذكي

من ضمن المشاريع الابتكارية الفائزة في جائزة ايسنار للابتكار للعام الجاري , نظام الانذار الذكي الخاص باخلاء المباني في حال الحريق الذي نفذته خمسة طالبات من كليات التقنية العليا في مدينة زايد .

والنظام عبارة عن تكنولوجيا قادرة على تحديد موقع الحريق في البنايات من خلال استشعارات حرارية تركب داخل المبنى وترتبط بغرفة العمليات وتتضمن ايضا الكشف عن اي تسرب للغاز وتساعد اجهزة الدفاع المدني والانقاذ والاسعاف على أماكن تواجد الاشخاص المحاصرين في المباني التي تتعرض للحرائق لمساعدتهم على اخلاء المبنى والمصابين بأسرع وقت ممكن .

المتميزون

وكرم الفريق سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الفائزين من المشاركين والمشاركات في جائزة الابتكار للطلبة التي أقيمت تحت عنوان «ابتكارك أمان»، والتي تتمحور حول أفكار مبتكرة، والتي غطت العديد من الجوانب الأمنية والشرطية.وبلغ عدد المشاركات في الجائزة 275 مشاركة من طلبة وطالبات الجامعات والمدارس.

«الفزعة».. تجسيد للمواطنة الإيجابية ودور الإمارات في نجدة المظلوم

تضمّن حفل الافتتاح العرض الحي الإبداعي «الفزعة» الذي أعدته اللجنة المنظمة بمتابعة وتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، هذا العرض الذي استلهم فكرته وإيقاعه والسيناريو الخاص فيه من مفهوم «المواطنة الإيجابية» بعمقها وشموليتها.

وعكست اللوحات الفنية تجسيد فكرة المواطنة الإيجابية وفق رؤية القيادة السياسية في الإمارات، ووفق منظور شامل يعزز دور الإمارات التنموي وجهودها في تقديم المساعدات الخارجية ونجدة المظلوم وإحقاق الحق والشرعية، ويتعدى الحدود لتكون المواطنة الإيجابية بالأفعال وليس بالأقوال وحدها، وسلاح العلم والأمل مقابل سلاح الهدم والجهل.

فسيناريو العرض الحي يعرض لمدينة تعرضت لهجمات إرهابية من ميليشيات الحقد والكراهة والعنصرية، تستهدف الحياة فتحيل هدوء المدينة والسلام الذي ينعم به أهلها إلى جحيم من الخراب والتدمير، وتنشر هذه الميليشيات الرعب والظلام وتمعن في القتل والتدمير، لتدخل بعد ذلك أيادي الخير والعطاء لترسم الأمل والحب والوفاء، فتعرض دخول قوافل الهلال الأحمر ومركبات الدفاع المدني والإسعاف في رؤية توضح الفرق الكبير بين ما يهدم مقابل ما يبني ويرسم الابتسامات والسعادة.

كل ذلك يتم عرضه برؤية فنية إخراجية مبدعة مع عروض الألوان والليزر والموسيقى التصويرية المناسبة لسيناريو العرض، لتخرج عملاً إبداعياً خلاقاً يجسد جانباً مما تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة من جهود في نثر العطاء والإخاء ونصرة الحق لتعمر الأرض وتبني دروب الأمل والشرعية، وفق رؤية وحكمة قيادتها.

واستند التصوير الدرامي والفقرات المقدمة لحقيقة دور الإمارات في بناء وتعمير ما تخربه الحروب والويلات ويجسد دورها الحقيقي في العطاء بلا مقابل، حيث تمتد أياديها بالخير إلى أصقاع الكون، ترسيخاً لنهج الدولة التي سارت على خطى مؤسسها، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأظهر العرض النهج المنسق والعقيدة التكاملية للوحدات الأمنية والأجهزة الشرطية وفرق الإغاثة الإماراتية، وكيفية التعاون والتنسيق بين مركز العمليات والعناصر في الميدان؛ لحفظ السلامة العامة أثناء وقوع الأزمات والكوارث، إلى جانب السرعة والكفاءة والعمل بروح الفريق لإنقاذ المصابين ونقل الجرحى، وتقديم المساعدات في البناء وإعادة ترميم ما تدمره الحروب وقوى الظلام.

كرسي لحماية الأطفال من الاختناق في المركبات

أبرز معرض ايسنار 2018 عدداً من الاختراعات التي فازت بجائزة الابتكار التي أعلنت نتائجها أمس وزارة الداخلية على هامش فعاليات المعرض، والتي شارك فيها طلاب مدارس وجامعات، حيث استعرض الطالبان حسين إبراهيم وعيسى المعمري وهما في الصف الثاني عشر في إحدى مدارس أبوظبي اختراعا عبارة عن كرسي لحماية الأطفال من الاختناق داخل المركبات، وتم اختيار الطالبين ضمن الفائزين في مسابقة ابتكار للطلبة على هامش المعرض.

والاختراع عبارة عن كرسي ذكي متصل بغرفة العمليات وموصول بجهاز استشعار للحرارة ويعمل بالطاقة الشمسية، بحيث يتمكن من قياس درجة حرارة المركبة، وفي حال ارتفع المؤشر الى مستوى الخطر فإنه يرسل إنذاراً إلى غرفة العمليات ووالدي الطفل، كما يبرّد الكرسي بما يسمح بعدم تعرض الطفل للموت نتيجة ارتفاع حرارة المركبة. أبوظبي - البيان

«ساعد» تطلق أنظمة تفتيش ومواقف مركبات ذكية

أطلقت شركة ساعد عدداً من الأنظمة والمشاريع الذكية ضمن فعاليات المعرض. وعرضت ساعد من خلال منصتها ضمن جناح المدينة الآمنة (Safe City) عدداً من المشاريع التقنية الحديثة والخدمات الذكية ضمن الجيل الجديد لتقنيات الذكاء الاصطناعي والإلكتروني لكافة الجهات والمؤسسات الحكومية والعالمية، أبرزها: أنظمة إدارة المواقف الذكية، أنظمة التفتيش وإدارة الحوادث الذكية، وخدمات إدارة الفعاليات والحشود.

وقال العميد مهندس حسين الحارثي، مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات بوزارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة شركة ساعد: إن مشاركة ساعد ضمن هذا الحدث الوطني والعالمي المتجدد يأتي مواكباً للتوجهات الحكومية والوطنية في تعزيز المشاركة بين كافة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، لإحداث نقلة نوعية وتحول في كافة الخدمات.أبوظبي - البيان

تكريم خاص

كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الدكتور عبيد الكتبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى أستراليا، تقدراً لجهوده المتميزة في إنجاح المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر في دوراته السابقة.

كما كرم سموه صقر ناصر الريسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في إيطاليا، تقديراً لدوره المتميز في التسويق للمعرض في إيطاليا، مما كان له عظيم الأثر في إنجاح المعرض.