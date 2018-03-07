سحب الشمام الأسترالي من فروع تعاونية الاتحاد ومتاجر «كارفور»

أكد يعقوب البلوشي مدير إدارة تجارة الأغذية الطازجة في تعاونية الاتحاد، أنه تم سحب فاكهة الشمام الأسترالي من فروع تعاونية الاتحاد كافة بمجرد إصدار وزارة التغير المناخي والبيئة قرارها بسحب واسترداد فاكهة الشمام الأسترالي من أسواق الدولة، وفقا للقرار الوزاري رقم 433 لسنة 2017 بشأن النظام الوطني للإنذار السريع للأغذية.

وأضاف أنه من منطلق حرص تعاونية الاتحاد على صحة وسلامة المستهلك قامت فوراً بمجرد استلام نسخة من القرار بسحب فاكهة الشمام الأسترالي من على أرفف فروعها، مشيراً إلى أن تعاونية الاتحاد توفر خيارات كبيرة من فاكهة الشمام، من خلال تنفيذ خطط تسهم في تنويع مصادر استيراد المنتجات، حيث توفر في فروعها المنتشرة في إمارة دبي فاكهة الشمام من اليمن والهند والسودان ودول أخرى.

فيما أكدت متاجر «كارفور» أنه تم استرجاع الشمام الأسترالي من جميع فروعها في الدولة كإجراء احترازي، بعد التنبيه الوارد من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

وقد صدر التنبيه أول من أمس وقامت متاجر «كارفور» في غضون ساعتين باستكمال عملية استرجاع المنتج، ولم يشمل الاسترجاع أي نوع آخر من البطيخ الحلو. وأعلنت «كارفور» أنه في حال قام أي من العملاء بشراء هذا النوع من الشمام أسترالي المنشأ ولم يتم استهلاكه، فيمكنهم استرداد أو استبدال المنتج.

وتوفر كارفور الشمام من كل من هندوراس والبرازيل كخيارات بديلة. ويرجع سبب الاستدعاء إلى انتشار داء الليستيريا، في إحدى مزارع الشمام في نيو ساوث ويلز، والتي أثرت على عدد من المستهلكين الأستراليين. ويتواصل كارفور مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والسلطات الحكومية الأخرى من أجل الاطلاع على آخر المستجدات حول أي إجراءات احترازية أخرى.