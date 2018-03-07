70 % من قوارب الصيد التجاري في أبوظبي تستخدم شباك الهيالي الممنوعة

نفذت هيئة البيئة في أبوظبي حملة موسعة للتفتيش البحري والساحلي بالتعاون مع جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، تضمنت التفتيش المفاجئ على جميع القوارب البحرية وعمليات صيد الأسماك التجارية أو الترفيهية لضبط هذا النشاط في الإمارة.

ويأتي ذلك في أعقاب نفوق خمسة أبقار بحر على شاطئ جزيرة السعديات أخيراً بعد تعرضها للاختناق بسبب وقوعها بشباك الصيد الممنوعة، حيث كشفت الحملة عن أن أكثر من 70% من الشباك التي تم مشاهدتها بمواقع إنزال الأسماك لها مواصفات الهيالي والتي يمنع استخدامها لما لها من مخاطر وتتسبب في نفوق الأنواع البحرية المهمة.

وانطلقت فرق التفتيش البحري والتي يحمل أفرادها صفة الضبطية القضائية، في ثلاث مجموعات بحرية وثلاث مجموعات ساحلية لتغطي المجال الساحلي والمياه الساحلية القريبة في إمارة أبوظبي بالكامل وبلغت مساحة المنطقة البحرية والساحلية التي تمت مراقبتها في يوم واحد ما يقرب من 7000 كيلو متر مربع، مما يمثل 14% من النطاق البحري الساحلي لإمارة أبوظبي.

وانطلقت المجموعة الأولى للتفتيش والرقابة في القطاع الأول من ميناء القرم الشرقي وحتى رأس حنيورة بمنطقة الطويلة وقامت بالتفتيش على كل وسائل الصيد في القنوات والأخوار حول جزيرة السعديات ورأس غراب وميناء الصدر ومنطقة الباهية والشليلة.

في حين انطلقت المجموعة الثانية بمنطقة الظفرة من ميناء المرفأ وشملت مناطق الرديم والمغيرة والمرفأ وخور البزم والهرمية، والمجموعة الثالثة بمنطقة الظفرة انطلقت من ميناء السلع وشملت منطقة الحمرا والشويهات والسلع ودوحة النخيل ودوحة طلاب وحتى رأس غميس.

رقابة

واستمرت الحملة على مدى ما مجموعه 36 ساعة عمل قام بتنفيذها ستة فرق رقابة وتفتيش بالساحل وفي البحر، نتج عنها مشاهدة أكثر من 225 قارب صيد ونزهة متوقفاً عن العمل في المراسي.

كما قام الفريق المشارك بالحملة بانتشال 3 أبقار بحر نافقة في منطقة الظفرة بالتعاون مع تدوير (مركز إدارة النفايات –أبوظبي)، وإزالة أكثر من 2250 متراً من شباك الهيالي وغزل النايلون مجهولة المصدر وجدت في المياه في المنطقة المقابلة للشاليهات في منطقة الهرمية، فضلاً عن ضبط أكثر من 10 قراقير في مناطق ممنوعة وغير مطابقة للمواصفات. وقد تم تحرير أربعة محاضر تفتيش وضبط لمخالفين بالصيد بغزل النايلون ومستخدمين قوارب النزهة للصيد من دون تصريح، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بالهيئة: «لوحظ في الآونة الأخيرة نفوق أبقار بحر ودلافين وسلاحف بحرية جراء استخدام معدات صيد غير مسموح بها أو بطريقة خاطئة، نتيجة لعدم التزام الصيادين بالقوانين والتشريعات التي تنظم الصيد البحري بكافة أنواعه، وعلى الرغم من قيامنا بتنظيم الصيد الترفيهي والتجاري للأسماك بالإمارة من خلال نظام التراخيص.

فضلاً عن دورنا الرقابي في المحميات البحرية وخارجها والمجهود الكبير الذي تبذله السلطات المختصة الأخرى، إلا أن الهيئة اعتبرت أنا نفوق خمسة أبقار بحر بسبب الغرق بعد وقوعها في شباك الهيالي، من المؤشرات التي تستوجب إجراءات رادعة وفورية بحق المخالفين».

وتعتبر شباك الهيالي من وسائل الصيد غير المسموح بها وفقاً للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 وتعديلاته بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2016 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والقرارات والتشريعات البيئية المحلية ذات العلاقة.