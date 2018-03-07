22 من 145 عيّنة مياه محلاة غير صالحة للشرب في رأس الخيمة

كشفت إدارة الصحة العامة والبيئة في بلدية رأس الخيمة عن رفض 22 عينة مياه شرب محلاة من مجموع 145 عينة، تم فحصها في مختبر رقابة الأغذية الشهر الماضي، وكانت العينات غير صالحة للشرب، وذلك تنفيذاً لقوانين دائرة البلدية بإلزام جميع الشركات والمؤسسات الغذائية في الإمارة بتسليم عينة منتجة شهرياً لقسم المختبرات لفحصها والتأكد من سلامتها قبل السماح بعرضها في الأسواق. وأوضحت شيماء الطنيجي مديرة إدارة الصحة العامة والبيئة في بلدية رأس الخيمة، أن مختبر الرقابة بالدائرة استلم 519 عينة خلال شهر فبراير الماضي منها 374 عينة غذائية و145 عينة مياه شرب، وتم الموافقة على 497 عينة بعد مطابقتها للمواصفات المقررة.

وأشارت إلى أن إدارة الصحة العامة والبيئة في بلدية رأس الخيمة، نفذت خلال الشهر الماضي 332 جولة تفتيشية تم خلالها تفتيش 862 محلاً تجارياً، وضبط 72 محلاً مخالفاً للقوانين والشروط الصحية، وتحرير 40 إنذاراً، وتغريم 72 محلاً وتوقيعها على تعهدات بعدم تكرار المخالفة، كما تم مصادرة 40 كيلوغراماً من المواد التجميلية، و37 كيلوغراماً من المواد الغذائية.

وأضافت: أصدرت الإدارة 84 شهادة صلاحية تصدير مواد غذائية بعد التأكد من صلاحية المواد للاستهلاك الآدمي، كما تم الكشف والتأكد من سلامة 27 مركبة والتصريح لها بنقل وتوزيع المواد الغذائية، مشيرة إلى أن الإدارة تعاملت مع 30 شكوى تقدم بها المستهلكون، بينها 18 شكوى غذائية، و8 بيئية وصحية، و4 شكاوى بيطرية.

وأشارت إلى أن أطباء الحجر الصحي بمطار رأس الخيمة قاموا بمصادرة 177 كيلوغراماً من الطيور المذبوحة تنفيذاً للقرارات الصادرة من الجهات المعنية في الإمارات.