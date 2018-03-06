"زايد للإسكان" يعتمد أسماء 770 مواطناً من مستحقي الدعم السكني

تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أسماء 770 مواطناً من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة إجمالية بلغت 580 مليون درهم.

وأكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة البرنامج، أن قيادتنا الرشيدة حريصة على استقرار الأسرة المواطنة من خلال دعم مقومات التلاحم والتماسك بين أفراده والذي يعتبر المسكن لبنته الأساسية، ويأتي هذا الحرص ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، في تحقيق الاستقرار السكني وتوفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه والسعادة للمواطنين من خلال الدعم السكني وتوفير أحياء سكنية مستدامة متكاملة المرافق.

جاء ذلك خلال ترأس معاليه اجتماع مجلس إدارة البرنامج الثاني لهذا العام، واطلع المجلس خلال الاجتماع على تقرير فوز البرنامج بالجائزة الأولومبية للخدمة المتميزة، واعتمد محضر اجتماعه الأول كما اعتمد قرارات الدعم السكني وناقش مقترح مبادرة " تيسير" لاعتماد مدة زمنية لسداد قرض المسكن الحكومي ضمن الأحياء السكنية ومذكرة بشأن اعتماد نظام المبادرات المجتمعية بالتعاون مع القطاع الخاص والأفراد. كما اطلع المجلس على تقرير مبادرات البرنامج في شهر الإمارات للابتكار وتقرير إنجازات البرنامج لعام 2017 الذي تضمن العديد من الإنجازات أهمها اعتماد البرنامج 7109 قرار دعم سكني وتوقيع 17 اتفاقية شراكة وتعاون مع القطاع الحكومي والخاص وتنظيم 135 ورشة تدريبية ودورات تثقيفية و15 مبادرة تهدف إلى إسعاد المتعاملين كمبادرة "اختارهم صح" وإطلاق"منصة السعادة الذكية" بالإضافة إلى إطلاق مشروع الساحات الخضراء في مشاريع الأحياء السكنية.

الدعم السكني

وتوزع الدعم السكني الذي أعلن عنه البرنامج اليوم ما بين 579 قرضاً و191 منحة سكنية وتنوع ما بين 565 من فئة بناء جديد و56 من فئة استكمال مسكن و11 من فئة صيانة على مسكن و79 من فئة شراء مسكن و31 من فئة مسكن حكومي و7 من فئة إضافة وتوسعة على مسكن و21 من فئة إضافة على مسكن.

فئة بناء جديد

واستحوذت فئة بناء جديد على غالبية القرارات التي أعلن عنها البرنامج، إذ تضمنت 565 اسماً من مستحقي فئة بناء جديد، وتعد فئة بناء جديد من أبرز الفئات التي يقوم البرنامج باعتمادها وهي تتيح للمواطن اختيار التصاميم المناسبة واختيار حجم المسكن وحرية اختيار المقاول والاستشاري.

فئة استكمال مسكن

كما أعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 56 من مستحقي فئة استكمال مسكن، وتعد شريحة استكمال مسكن من الشرائح المهمة التي تستدعي الاستجابة لطلباتهم والبت فيها بأسرع وقت ممكن وذلك نظراً لما تشكله من أهمية في تحقيق الاستقرار السكني لهم والتكاليف التي تكبدها المواطن في الأعمال المنفذة دون الاستفادة من هذا المسكن لأسباب في مقدمتها عدم المقدرة المالية، كما أن بقاء المسكن لفترة من الزمن دون استكمال قد يؤدي إلى تلف الهيكل الخراساني وعدم صلاحية البناء القائم.

فئة صيانة مسكن

وأعلن البرنامج عن اعتماد 11 من مستحقي فئة صيانة مسكن، وتعد صيانة مسكن من أبرز فئات الدعم السكني إذ يقوم البرنامج بتقديم هذا الدعم السكني للمحافظة على عمر المسكن تجنباً لحدوث أضرار على المسكن في المستقبل.

فئة إضافة وتوسعة على مسكن

كما وتضمنت الدفعة 7 من فئة إضافة على مسكن، ويتيح هذا الدعم إدخال الملاحق والإضافات على المسكن القائم لتحقيق الاستقرار الأمثل للأسرة المواطنة وتحقيق سعادتها. ويقوم العديد من المواطنين بإضافة الملاحق على المساكن القائمة بهدف إسكان الأبناء الراغبين في الاستقرار مع العائلة ولم شمل الأسرة الواحدة وتحقيق الاستقرار السكني من خلال تجمع الأبناء مع الآباء.

فئة شراء مسكن

وأعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 79 من مستحقي فئة شراء مسكن، والذي يأتي كأحد حلول الدعم السكني الذي يخول المواطنين من الحصول على مسكن جاهز حسب رغبتهم وحسب ميزانيتهم المالية مما يوفر عليهم عناء بناء مسكن جديد.

فئة مسكن حكومي

واعتمد البرنامج أسماء 31 من فئة مسكن حكومي، ويقدم البرنامج المساكن الحكومية ضمن مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة المرافق التي ينفذها في إمارات الدولة المختلفة كأحد أنواع الدعم السكني الذي يوفر على المستفيدين عناء البحث عن المقاول والاستشاري المناسب بالقيمة المناسبة.

الجائزة الأولومبية للخدمة المتميزة

واطلع مجلس إدارة البرنامج على تقرير فوز البرنامج في الجائزة الأولومبية للخدمة المتميزة عن فئة أفضل اتصال بالعملاء والذي جاء بعد منافسة واسعة مع القطاع الحكومي والخاص، ويعد فوز البرنامج في الجائزة تعزيزاً لمسيرة البرنامج في الارتقاء بأدائه المتميز في مختلف المجالات ويعكس مدى حرصه على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.

اعتماد نظام المبادرات المجتمعية بالتعاون مع القطاع الخاص والأفراد كما اطلع المجلس على نظام المبادرات المجتمعية بالتعاون مع القطاع الخاص والأفراد والذي يأتي بهدف تنفيذ مبادرات مجتمعية تساهم في تقديم الدعم للأسر المواطنة بما يحقق لها الاستقرار السكني والاجتماعي وتعزيز هذا الدور عن طريق خدمة مضافة تحقق سعادة المواطنين وتعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وإشراك القطاع الخاص للمساهمة مع القطاع الحكومي في تقديم خدمة مجتمعية ذات قيمة مضافة تحقق رفاهية وسعادة المواطنين.

مبادرات البرنامج في شهر الإمارات للابتكار

واطلع مجلس الإدارة على تقرير مبادرات البرنامج في شهر الإمارات للابتكار والتي نظمها فريق الابتكار من خلال إطلاق 27 فعالية في مختلف إمارات الدولة واستهدفت 425 موظفاً وموظفة كما استهدفت 3293 من أفراد المجتمع والجمهور. ويعد إطلاق ميثاق الابتكار في البرنامج ومبادرة مقهى الأفكار العالمي من أبرز المبادرات التي أطلقها

البرنامج في شهر الإمارات للابتكار حصد خلالها البرنامج 162 فكرة من الجمهور كما افتتح البرنامج مركز زايد المُلهم في مقر البرنامج الرئيسي بدبي ونظم مبادرتي مسرعات الأفكار ومبادرة بهار بهدف توعية الموظفين عن التوجهات المستقبلية للدولة في مجال الابتكار وحصد أفكار الموظفين في هذا المجال. كما وقع البرنامج اتفاقية المساكن الذكية والمبتكرة والتي تهدف إلى توفير تجهيزات ذكية للمساكن بأسعار مخفّضة.

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