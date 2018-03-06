راشد بن حميد النعيمي يشيد بجهود وانجازات القافلة الوردية

أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بجهود مسيرة فرسان القافلة الوردية وأدوارها الإنسانية والمجتمعية الكبيرة التي تقوم بها معربا عن شكره للجنة العليا المنظمة للمسيرة.

وأثنى على جهود القافلة في نشر وتعزيز الوعي بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه والعمل على توفير أحدث الاجهزة الطبية للكشف المبكر والدقيق عن المرض في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال مسيرة القافلة يوم أمس الذي صادف سادس أيامها من إمارة عجمان انطلاقا من حديقة الراشدية للسيدات مرورا ببلدية عجمان وفندق عجمان قبل أن تحط رحالها في نهاية المطاف على كورنيش عجمان قاطعة مسافة 7 كم حيث حظيت باستقبال رسمي ومجتمعي كبيرين.

وكان في استقبال المسيرة لدى وصولها إلى بلدية عجمان الشيخ راشد بن حميد النعيمي حيث كرمت اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية ممثلة في ريم بن كرم رئيس اللجنة كل من دائرة البلدية والتخطيط والقيادة العامة لشرطة عجمان على جهودهما الكبيرة في تعزيز رسالة القافلة الوردية.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي إن دائرة البلدية والتخطيط تعد من أبرز الدوائر الحكومية في إمارة عجمان الداعمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية إلى جانب القيادة العامة لشرطة عجمان التي تقوم بدور كبير في تسهيل حركة مرور القافلة الوردية والإشراف على تنظيم مسيرة فرسانها في الإمارة ونؤكد على أننا لن ندخر أي جهد من شأنه أن يسهم في تسهيل مهمة عمل القافلة والمساعدة في انجاز برامجها كافة على أكمل وجه ".

وأشار إلى أن الإنجازات التي حققتها القافلة الوردية خلال السبع سنوات الماضية تأتي منسجمة مع رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة التي تولي اهتماما كبيرا بصحة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات .. مؤكدا أن دائرة البلدية والتخطيط ستدعم جهود القافلة من خلال إطلاق حملة توعية تشمل كل المؤسسات المجتمعية بالإمارة للتعريف بالقافلة وأهدافها.

وحظيت المسيرة في يومها السادس بتفاعل جماهيري كبير وعلى امتداد المحطات التي مروا وتوقفوا عندها حرص فرسان القافلة الوردية والفرق الطبية المرافقة لهم على تعزيز الوعي بسرطان الثدي والتشجيع على إجراء الفحوصات وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة به بين كافة الأفراد الذين استوقفوهم وتجمعوا حولهم مرات كثيرة للتعرف على رسالتهم التوعوية والتقاط الصور التذكارية معهم.

وعلى الصعيد الطبي توزعت العيادات الطبية المؤقتة في اليوم السادس من مسيرة فرسان القافلة الوردية في كل من الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية بعجمان وجمعية أم المؤمنين ومركز الحميدية الطبي " الموقع الوحيد الذي وفر الفحوصات للنساء والرجال " ومركز مشيرف الطبي فيما تواجدت العيادة الثابتة على كورنيش عجمان إلى جانب العيادة الثابتة الأخرى المنتشرة في بقية إمارات الدولة ونجحت هذه العيادات في توفير الفحوصات الطبية للكشف عن سرطان الثدي لـ 894 شخصا.

وحول الإحصاءات الطبية التفصيلية استقبلت العيادات الطبية المؤقتة 659 شخصا والعيادات الثابتة 235 شخصا بينهم 59 رجلا و835 سيدة و200 مواطن و694 مقيما وتم تحويل 281 شخصا من إجمالي المراجعين إلى الماموغرام و55 شخصا إلى الأشعة الصوتية .

وبذلك وبعد فحص 744 شخصا في اليوم الأول من المسيرة و659 شخصا في اليوم الثاني و673 شخصا في اليوم الثالث و739 شخصا في اليوم الرابع و705 شخصا في اليوم الخامس يصبح مجموع الفحوصات التي قدمت خلال الأيام الستة الماضية في كل من الشارقة ودبي والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين وعجمان أكثر من 4 آلاف فحصا.

وتتجه مسيرة فرسان القافلة الوردية الثامنة اليوم الثلاثاء الذي يصادف يومها الختامي إلى العاصمة أبوظبي حيث ينطلق الفرسان من ميناء زايد ومارينا مول مرورا بمركز جامع الشيخ زايد الكبير لتنتهي المسيرة عند مستشفى هيلث بوينت قاطعة مسافة (15.4 كم) لتنتقل المسيرة بعدها إلى منتجع ويستين بأبوظبي الذي يحتضن حفل الختام مساء بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح .

وتتوزع العيادات الطبية في اليوم الختامي لمسيرة فرسان القافلة الوردية الثامنة في كل من جامع الشيخ زايد الكبير وجامعة زايد ومستشفى زايد العسكري " الموقع الوحيد الذي سيوفر الفحوصات للنساء والرجال " أما العيادة الثابتة فستتواجد في مجمع قرية السيف.