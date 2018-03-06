الروبوت "تيتان" يهنئ سيف بن زايد بمناسبة عودة زايد بن حمدان

هنأ الربوبت "تيتان"، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خلال جولة سموه في أجنحة المعرض الدولي للأمن والمخاطر آيسنار أبوظبي 2018 بمناسبة عودة الشيخ زايد بن حمدان بن زايد سالمًا معافي إلى أرض الوطن.

وقال: "عودة زايد بن حمدان فرحة للشعب والوطن" حيث رحب بسموه وضيوف المعرض موجها رسالة تهنئة مماثلة إلى حكومة دولة الإمارات.

وإطلع الزوار لأول مرة في المعرض الدولي للأمن والمخاطر آيسنار أبوظبي 2018 على الروبوت تايتن الذي يستطيع الغناء والرقص والحديث بلغات مختلفة.

وأوضحت الشركة المصنعة للروبوت أن تعليمه التحدث باللغة العربية قد استغرق قرابة شهر من قبل مجموعة من المبرمجين خصيصًا لعرضه في أبوظبي.