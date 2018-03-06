المجلس الوطني للإعلام يصدر نظام الاعلام الالكتروني لأول مرة في الدولة

أصدر المجلس الوطني للاعلام نظام الإعلام الإلكتروني لأول مرة في الدولة بهدف تنظيم الأنشطة الإعلامية بما في ذلك مواقع تداول وعرض وبيع المواد المرئية والمسموعة والمقروءة والمواقع الإلكترونية الإعلانية والإخبارية وأنشطة النشر الإلكتروني والطباعة تحت الطلب وبما فيها الأنشطة التي تتم ممارستها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من داخل الدولة وعلى أسس تجارية.

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية عقدها اليوم في فندق دوست تاني.

وأشار منصور المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام إلى أن نظام الإعلام الإلكتروني يعنى بتنظيم الأنشطة الإعلامية ذات المحتوى التجاري، موضحا أن المجلس سيمنح فترة سماح 3 أشهر للتسجيل في نظام الإعلام الإلكتروني وتوفيق الأوضاع.

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