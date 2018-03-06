عمّار النعيمي: بحكومة محمد بن راشد.. الإمارات دائماً في الريادة

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على خطط واستراتيجية وزارة الذكاء الاصطناعي وتفاصيل سياسة الدولة في هذا المجال والتي تضم محاور عدة منها استقطاب أفضل الشركات بهذا المجال وكيفية توفير البيانات الحكومية في الدولة بشكل لا يمس خصوصية الفرد والعمل على تجارب تمس حياة المواطن بشكل إيجابي.

وأشار إلى أنه بوجود حكومة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يؤمن بالمسرعات والاختراع والابتكار سنصل إلى مبتغانا بأن تكون دولة الإمارات دائماً الأولى في كل الميادين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه في ديوان الحاكم أمس معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي يرافقه خلفان بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل وحضور راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام الموارد البشرية المركزية وأحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي العهد ويوسف النعيمي مدير عام إدارة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

واستمع سموه من معالي الوزير إلى أهمية دور الوزارة في التسريع بالخدمات الحكومية في مختلف إمارات الدولة فيما يخص تطبيق الذكاء الاصطناعي وتطور أنظمته والذي سيشكل استشراف مستقبل العمل الحكومي في القطاعات الحيوية الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان وتحسين الخدمات وجودة الحياة، إضافة إلى بعض من برامج ومبادرات ومشاريع الوزارة التي ستنفذها خلال الفترة المستقبلية.

ثقة

وأعرب سمو ولي عهد عجمان عن ثقته بقدرة أبناء الإمارات على وضع لمسات إضافية في مسيرة تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي تشكل استشراف مستقبل العمل الحكومي في القطاعات الحيوية الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان، داعياً لضرورة مضاعفة العمل والتحضير بشكل جيد والتعاون الوثيق بين مختلف المؤسسات لتحقيق النتائج المرجوة التي تليق بمكانة الدولة في هذا المجال.