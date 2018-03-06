عمّار النعيمي: كوادرنا البشرية ترسم ملامح المستقبل

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على أهمية إعداد الكوادر الوطنية الشابة التي يمكنها مواكبة العصر ورسم ملامح المستقبل بمعرفة علمية وطموح بلا حدود، مشيرا إلى أن الدولة بكوادرها البشرية المواطنة تسعى دائماً نحو تحقيق مزيد من النجاحات في مختلف المجالات والميادين وتعمل على التخطيط الاستراتيجي الفاعل الذي يمكننا من تحقيق طموحاتنا.

جاء ذلك عقب حضور سموه حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج عجمان لإعداد القادة الذي تنظمه إدارة الموارد البشرية المركزية بعجمان في قاعة الإمارات للضيافة صباح أمس، وضمت الدفعة 46 خريجاً وخريجة واستهدف فئة القيادات من كوادر الدوائر الحكومية من أجل تحقيق رؤية عجمان في تأهيل قيادات مواطنة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم القيادية بناء على أفضل الممارسات في مختلف المجالات وزيادة فرص المشاركة والتدريب وتمكين الخريجين لتولي الوظائف القيادية وإتاحة الفرص لهم للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية بشكل عام والممارسات الحكومية في دولة الإمارات بشكل خاص واستمر لمدة عامين.

تطوير الكفاءات

وأشار سموه إلى أن النجاح الذي تحقق في الدورة الأولى والثانية من برنامج عجمان لإعداد القادة يجعل المسؤولية أكبر لتحقيق مزيد من النجاحات في الدورات المقبلة، خاصة وأن طموحنا لا يقف عند حد في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، حيث استهدفنا تطوير كفاءة القيادة لدى أبناء إمارة عجمان لخلق جيل واعٍ بتحديات الحاضر والمستقبل قادراً على إدارة التغيير بكفاءة تنبع من تفكير استراتيجي وتنفيذ عملي لما يخطط له.

وأكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتها الحكيمة المتمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات جعلت العنصر البشري رهانها الحقيقي في أي تقدم ننشده؛ لذلك عملت بكل جهد على تدريبه وتأهيله على أرفع مستوى من أجل الارتقاء والتميز في الأداء والتمرس على قيادة فرق العمل والدوائر الحكومية.

برامج تدريبية

وأكد سموه أن حكومة عجمان تولي أهمية كبيرة للبرامج التدريبية المتخصصة في تأسيس قيادات جديدة، مشيداً بدعم ومساندة حاكم عجمان لمثل هذه البرامج والذي لا يدخر جهداً في السير على نهج القيادة الرشيدة لتأهيل جيل قيادي قادر على قيادة الأفكار الطموحة لخدمة الوطن والمحافظة على نهضته التي أضحت حديث العالم لما حققته الإمارات من إنجازات على الأصعدة كافة ويدعو دائماً بضرورة وضع برامج تهتم اهتماماً خاصاً بإعداد القادة للنهوض بالعملية الإنتاجية بين أبناء الوطن وبث روح المنافسة بينهم لتحقيق أعلى معدلات التقدم والرقي في العمل بأساليب ومنهج علمي يعود بالنفع عليهم وعلى مؤسساتهم بالتميز.

وحث سموه الخريجين من القيادات على ضرورة التواصل مع مثل هذه البرامج، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والنجاح، وقال سموه إن الاحتفال بتخريج مجموعة من القيادات المواطنة اليوم يمثل محطة مهمة ستستند إليها العديد من الخطوات في المستقبل وأن الشباب عماد المستقبل.

وأثنى سموه على ما حققه برنامج عجمان لإعداد القادة من نجاح كبير في دورته الثانية ومنح الشباب المواطن الطموح منصة متميزة لتطوير مهاراته وتوسيع آفاقه والارتقاء ليكونوا قادة ناجحين في المستقبل.

حضر حفل التخرج الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي عمر العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وخلفان بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، واللواء الشيخ سلطان بن النعيمي قائد عام شرطة عجمان.

تكريم

وكرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في ختام الحفل الجهات والشخصيات الداعمة لبرنامج عجمان لإعداد القادة وشمل التكريم كلاً من: الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وخلفان بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وعدد من الجهات الحكومية في إمارة عجمان والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ثم قام سموه بتوزيع شهادات التخرج على منتسبي وخريجي الدفعة الثانية من برنامج عجمان لإعداد القادة.