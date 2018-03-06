محمد بن زايد: مواقف حماة الوطن تعكس قيم الشجاعة والعطاء

قلّد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في مجلس قصر البحر عدداً من أبطال القوات المسلحة «وسام الشجاعة» وذلك لمواقفهم البطولية خلال أداء عملهم في عملية «إعادة الأمل» في اليمن.

وأعرب سموه عن اعتزازه وفخره بأبطال الامارات حماة الوطن على ما يقدمونه لوطنهم وشعبهم من مواقف بطولية وأعمال مشرفة تعكس قيمهم الأصيلة في الشجاعة والعطاء والإخلاص والتفاني، داعياً الله عز وجل أن يديم العز والأمن لوطننا في ظل قيادته الحكيمة وأن يحفظ أبناءنا سالمين وأن يمنّ بالشفاء على المصابين منهم وأن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته.

تقليد

وقد قلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحضور الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة «وسام الشجاعة» لكل من المقدم ركن عـزان سيف حامد الطنيجي، والرائــد سعيد عبدالله مبارك المحرمي، والرائد جمعة محمد حمدان المنصوري، والرقيب إبراهيم عـبيد محمد الخالدي، وعلي حمد عبدالله الحفيتي، ومعضد عيسى بن عبلان المزروعي، وعارف صالح سليم المنهالي، وناصر عامر محمد الكثيري، ومطيع بخيـت صالـح المنهالي، ومحمـد سالم مبخوت الراشدي.

حضور

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.