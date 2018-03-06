20 دولة تشارك في مؤتمر دبي للإسعاف

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت في مركز دبي التجاري العالمي للمؤتمرات والمعارض أمس فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر الإسعاف الدولي بحضور 20 دولة لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمجال الإسعاف الطارئ وإدارة الأزمات والكوارث.

وقال خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إن جلسات المؤتمر تستعرض الاستعدادات بالتعاون مع شركائنا والتجهيزات التي نقوم بها لتأمين موقع إكسبو 2020 ورفده بالكوادر الطبية المؤهلة والمعدات الطبية الحديثة بما يضمن سلامة الزوار والمشاركين من ضيوف الدولة في الحدث العالمي إكسبو دبي 2020. وأضاف بعد نجاح الدورتين السابقتين من مؤتمر دبي الدولي للإسعاف في تسليط الضوء على مهام الطب الطارئ وضرورته في وقاية المجتمع وتأمينه ضد الحوادث والأخطار الكبيرة.

ووقعت المؤسسة على هامش مؤتمر الإسعاف الدولي الثالث الذي انطلقت فعالياته أمس في مركز دبي التجاري العالمي مع شركة الخليج والعالم اتفاقية لتزويد المؤسسة بـ200 جهاز إنعاش قلبي متقدم وذلك في إطار استعدادات المؤسسة لإكسبو 2020.

أجهزة صدمة

وفي إطار سعي المؤسسة لدعم معرض اكسبو 2020 قامت المؤسسة بالتعاون مع شركة تجارة الخليج والعالمي بتوفير 200 جهاز من أجهزة الصدمة الكهربائية الأوتوماتيكية وتدريب المنظمين والمتطوعين بالتعامل مع هذه الأجهزة.

3 أفكار

واعتمد مجلس إسعاف دبي للشباب ثلاثة أفكار مبتكرة لتطوير الخدمات الإسعافية بدبي، تتمثل في إنشاء موسوعة ذكية إلكترونية، والروبوت الذكي، والكبسولة الذكية، وذلك نتاج جلسة عصف ذهني جمع 25 متخصصاً.

وذلك وفق نائب رئيس مجلس إسعاف دبي للشباب المهندس محمد جاسم الجلاف.وأوضح الجلاف في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر أن جلسة العصف الذهني التي تناولت محور «مستقبل مجال الخدمات الإسعافية بعد 50 عاماً» أنه تم عرض ومناقشة 12 فكرة مبتكرة قدمها المشاركون في الجلسة، أجمع المشاركون على 3 أفكار منها فقط، وسيتم دراستها بشكل متأنٍ.

وفيما يتعلق بفكرة الموسوعة الذكية، أوضح الجلاف أنها تقوم على إنشاء موسوعة إلكترونية تتضمن التاريخ المرضي لكل شخص مسجل .

وتابع: تقوم فكرة الروبوت الذكي، على إدخال الروبوت لتقديم الخدمات العلاجية، وإجراء العمليات الجراحية.

وأضاف: تتمثل الكبسولة الذكية في مركبة متطورة ذاتية القيادة، ذات مسارات محددة، معلقة بالهواء، تتضمن كافة الأدوات والأدوية التي يحتاجها المسعف.

وشارك في جلسة العصف الذهني، 25 متخصصاً، منهم 9 من مجلس الشباب بإسعاف دبي، و4 مسعفين من أبوظبي، و4 من دبي، ومديرين من المؤسسة، إضافة إلى 6 طلاب من جامعة الملك فهد.

وكشفت مؤسسة الإسعاف عن إدخال جهاز «تمبس برو» متعدد الأغراض للإسعافات الأولية مثل جهاز الإنعاش القلبي والتنفس الصناعي.

دراجة صحراوية

عرضت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة بمديرية السلامة العامة، أول دراجة إسعاف ذات دفع رباعي تصل سرعتها إلى 130 كيلومتراً في الساعة تم تصميمها من قبل القيادة العامة بمعايير ومواصفات تتماشى مع الطبيعة الصحراوية في الدولة، وتستخدم لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين أو المرضى في الأماكن الصحراوية.