3500 فحص في 5 أيام من مسيرة القافلة الوردية

تشهد العيادات الطبية الثابتة والمتنقلة والمؤقتة المرافقة لمسيرة فرسان القافلة الوردية الثامنة، التي تختتم فعالياتها اليوم بالعاصمة أبوظبي، إقبالاً لافتاً من الرجال، حيث نجحت خلال الأيام الخمسة الماضية في توفير الفحوصات الطبية المجانية للكشف عن سرطان الثدي لأكثر من 3500 شخص، بينهم 478 رجلاً، ما يؤكد نجاح المسيرة في إزالة العديد من المفاهيم الخاطئة التي تدور حول المرض.

وحظيت مسيرة فرسان القافلة الوردية أول من أمس بتفاعل رسمي لافت، حيث كان في استقبالها الشيخ علي بن سعود المعلا، رئيس بلدية أم القيوين، لدى وصولها إلى المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين آخر محطاتها في اليوم الخامس من المسيرة، حيث تفقد وبرفقته ريم بن كرم، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية، عيادة «القافلة الوردية» الطبية المتنقلة، ووقف على حجم تجهيزاتها والأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة المتوفرة فيها، والتي ستوفر الفحوصات المجانية للكشف عن سرطان الثدي، وسرطان عنق الرحم على مدار العام، بدلاً من تقديمها خلال مسيرة الفرسان فقط.

وكرمت اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية، الشيخ علي بن سعود المعلا، تقديراً لدعمه لمسيرة فرسان القافلة، كم تم تكريم عدد من الجهات والمؤسسات الداعمة للمسيرة في إمارة أم القيوين وشمل التكريم دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، ومدير منطقة أم القيوين الطبية، والقيادة العامة لشرطة أم القيوين، ومؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية.

تفاعل

وقالت ريم بن كرم: «التفاعل الرسمي والمجتمعي الكبيران اللذان تشهدهما مسيرة فرسان القافلة الوردية في دورتها الثامنة، يؤكدان نبل رؤيتها ورسالتها، وصدق شعارها الذي رفعته قبل أكثر من سبع سنوات، ونكرر تأكيدنا بأن الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الماضية على صعيد تعزيز الوعي بسرطان الثدي، وتوفير الفحوصات المجانية لأفراد المجتمع كافة، ما كان لها أن تتحقق إن لم نجد هذا السند الرسمي والمجتمعي».

3 مواقع

وعلى الصعيد الطبي توزعت العيادات المؤقتة في ثلاثة مواقع رئيسة في إمارة أم القيوين هي: مركز سلمة الصحي، ومركز فلج المعلا الصحي (الموقع الوحيد الذي وفر الفحوصات للنساء والرجال)، ومستشفى أم القيوين، فيما تواجدت العيادة الثابتة في مستشفى الشيخ خليفة العام، وشهدت هذه العيادات إقبالاً من المراجعين من كافة الجنسيات والفئات، ونجحت في تقديم الفحوصات المجانية للكشف عن سرطان الثدي لـ 705 أشخاص.

إحصاءات

وحول الإحصاءات الطبية التفصيلية استقبلت العيادات الطبية المؤقتة 445 شخصاً، والعيادات الثابتة 260 شخصاً، بينهم 75 رجلاً، و630 سيدة، و154 مواطناً و561 مقيماً، وتم تحويل 189 شخصاً من إجمالي المراجعين إلى الماموجرام، و42 شخصاً إلى الأشعة الصوتية، وبذلك وبعد فحص 744 شخصاً في اليوم الأول من المسيرة، و659 شخصاً في اليوم الثاني، و673 شخصاً في اليوم الثالث، و739 شخصاً في اليوم الرابع، يصبح مجموع الفحوصات التي قُدمت خلال الأيام الخمسة الماضية في كل من الشارقة، ودبي، والفجيرة، ورأس الخيمة، وأم القيوين 3500 فحص.

تثمين

وثمن خالد عبدالله الشحي، مدير مستشفى أم القيوين الأدوار الكبيرة التي تقوم بها مسيرة فرسان القافلة الوردية على صعيد التوعوية بسرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر عنه، مؤكداً أن المنهج الذي تتخذه المسيرة والذي يرتكز في الأساس على العمل على تبديد المفاهيم المغلوطة التي تعتري المرض، وتوفير الفحوصات المجانية لكل فئات المجتمع، من شأنه أن يحد من خطورة المرض وتداعياته .

عجمان

وصلت مسيرة فرسان القافلة الوردية الثامنة في خامس أيامها الذي صادف أمس إلى إمارة عجمان عند الساعة 8:30 صباحاً، من حديقة الراشدية للسيدات، مروراً ببلدية عجمان، وفندق عجمان، لتحط رحالها في نهاية المطاف على كورنيش عجمان عند الساعة 11:15 صباحاً قاطعةً مسافة (7 كم).

مشاركة

وقالت الفارسة شانون نود «41 عاماً»، إحدى الفارسات المشاركات في اليوم الخامس من المسيرة: «تأتي مشاركتي في مسيرة فرسان القافلة الوردية الثامنة من منطلق حرصي على تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر ودوره في الحد من خطورة سرطان الثدي، فقد عانت والدتي واثنتان من عماتي من هذا المرض».

حفل الختام

تتجه المسيرة اليوم إلى أبوظبي التي تحتضن حفل الختام، حيث ينطلق الفرسان في تمام الساعة 10:00 صباحاً من كورنيش أبوظبي، مروراً بمركز جامع الشيخ زايد الكبير، لتنتهي المسيرة عند مستشفى هيلث بوينت عند الساعة 4 عصراً، قاطعةً مسافة (15.4 كم)، وتنتقل المسيرة بعدها إلى منتجع ويستين بأبوظبي، الذي يحتضن حفل الختام في تمام الساعة 6 مساءً، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام.