8 توصيات لـ «استشاري الشارقة» بشأن أعمال «الشؤون الإسلامية»

أعدّت «لجنة إعداد مشروع التوصيات» في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة - خلال اجتماعها في مقر المجلس التوصيات التي سترفعها للمجلس خلال جلسته المقبلة حول التوصيات الخاصة بمناقشة سياسة «دائرة الشؤون الإسلامية» في الإمارة.

ترأس الاجتماع أيمن عثمان الباروت رئيس اللجنة بحضور أعضائها أحمد حسين بوكلاه ونورة بن خليف الطنيجي ووحيدة محمد عبدالعزيز ومن الأمانة العامة للمجلس إسلام الشيوي الإعلامي بالمجلس.

وبحثت اللجنة مختلف المحاور التي طرحها أعضاء وعضوات المجلس خلال مناقشة سياسة الدائرة في الجلسة العامة العاشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي، فيما صاغت 8 توصيات على ضوء مناقشة أعضاء وعضوات المجلس واطلاعهم على ما رفعه المجلس من توصيات في ختام مناقشة المجلس للدائرة والتي حضرها عبدالله يعروف السبوسي مدير الدائرة ومعاونيه.

وأكدت اللجنة - خلال إعدادها للتوصيات - على ما يوليه المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من تمكين لدائرة الشؤون الإسلامية في الإمارة ودعم أعمالها لتقوم بمهامها ما تشرف عليه دائرة الشؤون الإسلامية من أعمال جليلة لخدمة بيوت الله عز وجل ورعايتها وما تتولاه من جهود لتفعيل دور المسجد ورسالته العظيمة في المجتمع لتتناول التوصيات عدداً من الرؤى التي تصب نشر الوعي والثقافة الإسلامية بين الشباب وطلبة المدارس وحثهم على التمسك بالقيم والأخلاق الإسلامية وتبني الدائرة لطرح نماذج تقترحها لبناء المساجد وفق عدد من التصاميم وغيرها من التوصيات التي تصب في عمل الوعاظ والأئمة والتنسيق مع مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة الأمر الذي يعزز من أدوارها إبراز رسالة الإسلام.