حكومة الإمارات تحتفي باختتام شهر الابتكار

كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فرق العمل التي أشرفت على فعاليات شهر الإمارات للابتكار الذي نظمته حكومة دولة الإمارات في فبراير الماضي في كافة إمارات الدولة وشكل مناسبة وطنية استثنائية استقطبت المبتكرين والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية والأفراد من جميع فئات المجتمع.

وحضر حفل التكريم الذي أقيم أمس الأول للاحتفاء بالإنجازات التي تم تحقيقها خلال شهر الإمارات للابتكار، معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء .

ومعالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي المستقبلي ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة رئيسة مجلس علماء الإمارات ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي. كما حضر الحفل عدد من الأمناء العامين وأعضاء المجالس التنفيذية ومديري الدوائر المحلية والفرق التنسيقية في الإمارات، و300 من المبتكرين والشركاء والرعاة من القطاعين الحكومي والخاص والمنظمين، والمهتمين بالابتكار في الدولة.

نماذج

واستمع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان إلى شرح عن عدد من المشاريع والمبادرات التي شاركت بها الجهات خلال شهر الإمارات للابتكار وتم عرض نماذج منها على هامش الحفل، حيث اطلع سموه من مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي على النموذج الأولي لتصميم الهايبرلوب، كما استمع سموه من اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي إلى شرح عن المشاريع والأنشطة التي قدمتها شرطة دبي خلال شهر الإمارات للابتكار.

احتفاء وطني

واحتفى شهر الإمارات للابتكار بعام زايد، حيث ركزت الفعاليات على السمات القيادية للوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وشهد أكثر من 100 فعالية رئيسة وأكثر من 1000 فعالية فرعية أشرفت على تنظيمها المجالس التنفيذية في الإمارات وتميز بمشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في جميع إمارات الدولة، ورواد القطاع الخاص والهيئات المجتمعية والأكاديمية، وقدمت خلاله مبادرات مبتكرة تجسد توجيهات قيادة دولة الإمارات بتحويل الابتكار إلى ثقافة وأسلوب حياة.

وجسدت فعاليات شهر الإمارات للابتكار صورة مشرقة لتكامل الأدوار وتضافر الجهود بين الحكومة والمجالس التنفيذية للإمارات ومؤسسات القطاع الخاص والفعاليات الأكاديمية والمجتمعية المختلفة.

مركز عالمي للابتكار

ويهدف شهر الإمارات للابتكار إلى تعزيز ثقافة الابتكار وتحويله إلى منهج عمل وأسلوب حياة تتحول معه الإمارات إلى مختبر عالمي مفتوح للسياسات والبرامج ونماذج العمل المبتكرة، كما يهدف إلى تطوير أفكار وقدرات تدعم تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار.

كما يشكل الشهر فرصة للاطلاع على الفعاليات والتعرف على ما تقدمه الجهات المشاركة في كافة إمارات الدولة من فعاليات وعروض ومبادرات وطنية تدعم الابتكار وتحتفي بالمبتكرين وتسهم في الارتقاء بالمجتمع وتحقيق السعادة وجودة الحياة لأفراده.

بداية

وانطلقت فعاليات شهر الإمارات للابتكار أكبر حدث وطني للاحتفال بالابتكار والمبتكرين من العاصمة أبوظبي التي شهدت سلسلة من الفعاليات المتنوعة في الأسبوع الأول من شهر فبراير، لتتواصل في الأسبوع الثاني في رأس الخيمة والفجيرة، وفي الأسبوع الثالث كانت في الشارقة وعجمان وأم القيوين، واختتمت فعاليات الشهر في دبي.