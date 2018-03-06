«الإمارات الوطنية» تنضم إلى عضوية شبكة مدارس «يونسكو»

أعلنت اللجنة الوطنية الإماراتية للتربية والثقافة والعلوم انضمام مدارس الإمارات الوطنية التابعة لوزارة شؤون الرئاسة لعضوية شبكة المدارس المنتسبة لـ«يونسكو»، إثر استيفائها الشروط والمعايير المعتمدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح اليوم في مجمع مدارس الإمارات الوطنية في أبوظبي بحضور ناعمة الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي وأمل الكوس الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم وأعضاء مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية وأولياء الأمور والمجلس الطلابي بالمدارس والهيئة الإدارية.

وأكد معالي أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مدارس الإمارات في تصريح بهذه المناسبة، أن انضمام المدارس لعضوية شبكة المدارس المنتسبة ليونسكو يأتي ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بتبني أحدث الأساليب العلمية والتطبيقية في التدريس وبناء الشخصية الطلابية المعتزة بقيمها وهويتها الوطنية والمنفتحة على التجارب العالمية.

وعبرت أمل الكوس الأمين العام للجنة الوطنية الإماراتية للتربية والثقافة والعلوم عن سعادتها بانضمام مدارس الإمارات الوطنية إلى اليونسكو بعد أن استوفت المتطلبات، مشيرة إلى أن شبكة المدارس المنتسبة ليونسكو تشكل دعامة مهمة للمضي قدما للارتقاء بمهارات الطلبة المعرفية عبر إدماجهم بنشاطات ذات طابع عالمي تتوخى تكريس مفاهيم المواطنة العالمية في أذهان الطلبة والانطلاق لآفاق أوسع من اكتساب الخبرات.

وعبر الدكتور كينيث فيدرا مدير عام مدارس الإمارات الوطنية عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى شبكة المدارس المنتسبة إلى «يونسكو».